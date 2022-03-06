https://uz.sputniknews.ru/20220306/iz-ukrainy-evakuirovali-3-685-uzbekistantsev-esche-bolee-850-jdut-svoey-ocheredi--video-23174391.html

Из Украины эвакуировали 3 685 узбекистанцев, еще более 850 ждут своей очереди – видео

Из Украины эвакуировали 3 685 узбекистанцев, еще более 850 ждут своей очереди – видео

Власти Узбекистана почти неделю вывозят сограждан из Украины через Польшу.

2022-03-06T13:32+0500

2022-03-06T13:32+0500

2022-03-06T13:37+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

узбекистан

узбекистанцы

дипломаты

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за шесть дней привезли в Ташкент 3 685 граждан Узбекистана, которых вывезли из Украины через Польшу. Об этом сообщили шестого марта в пресс-службе МИД Узбекистана.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине тогда было около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи решили эвакуировать сразу же, объяснил официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов."С 28 февраля по 6 марта текущего года состоялись 16 авиарейсов и вывезены из зоны боевых действий 3 685 соотечественников. На воскресенье запланирована организация еще нескольких эвакуационных рейсов", — рассказал Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале. По данным министерства, в Польше находятся еще более 850 узбекистанцев, из них около 800 человек ожидают своей очереди в аэропорту Катовице.Посольство Узбекистана на Украине находится в постоянном взаимодействии с гражданами. Дипломаты работают в разных областях Украины, в том числе и в зоне боевых действий, и занимаются вопросами эвакуации людей, отметил представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируют провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал российский президент.Читайте также:Авиакомпания iFly приостановила полеты в УзбекистанУзбекистан разработал программу помощи своим трудовым мигрантам

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украина, узбекистан, узбекистанцы, дипломаты, эвакуация