https://uz.sputniknews.ru/20220306/uzbekistan-razrabotal-programmu-pomoschi-svoim-trudovym-migrantam-23173639.html

Узбекистан разработал программу помощи своим трудовым мигрантам

Узбекистан разработал программу помощи своим трудовым мигрантам

Какие льготы, возможности и компенсации смогут получить трудовые мигранты и члены их семей и что для этого нужно — читайте в материале.

2022-03-06T12:16+0500

2022-03-06T12:16+0500

2022-03-06T12:17+0500

миграция

помощь

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан финансово поддержит своих, временно работающих за границей, граждан и членов их семей. Соответствующее постановление подписал глава государства, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.С 1 июня в 12 регионах России, Турции и Казахстана начинают действовать представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. К каждому региону будет прикреплено не менее двух специалистов ведомства.Как помогут семьям мигрантов?С 1 мая 2022 года семьи мигрантов, находящихся на заработках за границей, смогут получить единовременную материальную помощь на основании письменного обращения помощников хокима:Кроме того, членам семей мигрантов, достигшим пенсионного возраста или имеющим инвалидность I или II группы, будут предоставляться разовые бесплатные путевки в санатории и лечебно-профилактические учреждения в системе профсоюзов.Дети мигрантов из социально уязвимой группы по рекомендации молодежных лидеров махаллей получат бесплатные путевки в сезонные лагеря.Для оформления материальной помощи мигрант должен быть зарегистрирован в электронной системе "Labor migration" при Министерстве труда. Через эту систему ему необходимо подать заявление.С 1 марта кредиты на сумму до 10 млн сумов сроком на один год смогут получать граждане, выезжающие за границу на временную работу в порядке организованной трудовой миграции, включенные в одну из "тетрадей".Кроме того до 1 января 2023 года компенсируют:Ранее мы сообщали, что в прошлом году в России работали более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана, это 67,3% от общего числа узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом.Читайте также:Как адаптировать детей иностранцев в русские классы — видео >>Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России — видео >>

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