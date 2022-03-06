https://uz.sputniknews.ru/20220306/rossiyskaya-aviakompaniya-ifly-priostanovila-polety-v-uzbekistan-23174514.html

Авиакомпания iFly приостановила полеты в Узбекистан

Авиакомпания iFly приостановила полеты в Узбекистан

Для возврата денег за билеты пассажирам рекомендовали обратиться в авиакассы, где были приобретены данные билеты.

2022-03-06T13:04+0500

2022-03-06T13:04+0500

2022-03-06T13:07+0500

туризм

авиакомпания

узбекистан

полеты

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Российская авиакомпания iFly официально обратилась в агентства "Узавиация" с сообщением о том, что с 5 марта 2022 года все запланированные полеты в Узбекистан будут приостановлены на неопределенный срок.Для возврата денег за билеты пассажирам рекомендовали обратиться в авиакассы, где были приобретены данные билеты.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Зарубежные рейсы уже приостановили "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.Между тем российская авиакомпания Red Wings продолжит полеты по международным направлениям — в Армению и Узбекистан — на российских самолетах SSJ100Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы.По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании - 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.Читайте также:Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону >>Авиакомпания Кыргызстана возобновила полеты в Ташкент >>

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авиакомпания, узбекистан, полеты