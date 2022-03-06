https://uz.sputniknews.ru/20220306/mid-i-mo-rf-pomogli-uzbekistanskim-voditelyam-zastryavshim-na-ukrainsko-rossiyskoy-granitse-23181938.html

МИД и МО РФ помогли узбекистанским водителям, застрявшим на украинско-российской границе

МИД и МО РФ помогли узбекистанским водителям, застрявшим на украинско-российской границе

МИД и МО РФ помогли 12 дальнобойщикам из Узбекистана на границе с Украиной.

2022-03-06T19:04+0500

2022-03-06T19:04+0500

2022-03-06T19:12+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мид рф

узбекистан

ташкент

украина

граница

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в России при содействии Министерства иностранных дел и Министерства обороны РФ помогли 12 дальнобойщикам из Узбекистана, заблокированным на украинско-российской границе. Об этом шестого марта сообщило информационное агентство "Дуне" МИД Узбекистана.По данным агентства, в колл-центр консульского отдела посольства Узбекистана в России обращаются соотечественники-автоперевозчики, которые застряли на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) на территории Украины. На основе поступающих заявлений составляют списки, которые потом пересылают в российский МИД. Одновременно эти вопросы решают и с Министерством обороны России.По сообщению издания, на территории Украины в настоящее время находятся пять граждан Узбекистана, которые управляют четырьмя автофурами. "По мере стабилизации ситуации и появления возможности безопасного проезда они прибудут к границе", — отметили в информагентстве.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируют провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Российские Су-34 нанесли удары по военной инфраструктуре Украины — видеоГражданам ДНР, ЛНР и Украины облегчили въезд в Россию

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мид рф, узбекистан, ташкент, украина, граница