https://uz.sputniknews.ru/20220306/rossiyskie-su-34-nanesli-udary-po-voennoy-infrastrukture-ukrainy-23180875.html

Российские Су-34 нанесли удары по военной инфраструктуре Украины — видео

Российские Су-34 нанесли удары по военной инфраструктуре Украины — видео

Российский самолет с помощью высокоточного оружия поразил объект военной инфраструктуры Украины.

2022-03-06T18:03+0500

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видео

истребитель

украина

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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожает военный объект украинских националистов.На кадрах видно, как самолет готовится к взлету, а затем покидает аэродром. Далее камера переносится в кабину пилота, где он выцеливает военный объект и запускает в него высокоточную ракету. После чего видно, как самолет возвращается на аэродром и успешно приземляется.В Минобороны заявили, что самолет с помощью высокоточного оружия поразил объект военной инфраструктуры Украины.Военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Читайте также:Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине >>На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>

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истребитель, украина, видео