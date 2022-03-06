Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Где прочитать новости Sputnik Узбекистан, если сайт не открывается
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220306/rossiyskie-su-34-nanesli-udary-po-voennoy-infrastrukture-ukrainy-23180875.html
Российские Су-34 нанесли удары по военной инфраструктуре Украины — видео
Российские Су-34 нанесли удары по военной инфраструктуре Украины — видео
Российский самолет с помощью высокоточного оружия поразил объект военной инфраструктуры Украины.
2022-03-06T18:03+0500
2022-03-06T18:04+0500
видео
истребитель
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/06/23180684_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78d95c89bcab9594bd1d14a428d67bc8.jpg
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожает военный объект украинских националистов.На кадрах видно, как самолет готовится к взлету, а затем покидает аэродром. Далее камера переносится в кабину пилота, где он выцеливает военный объект и запускает в него высокоточную ракету. После чего видно, как самолет возвращается на аэродром и успешно приземляется.В Минобороны заявили, что самолет с помощью высокоточного оружия поразил объект военной инфраструктуры Украины.Военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Читайте также:Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине &gt;&gt;На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/06/23180684_319:0:1759:1080_1920x0_80_0_0_e81e396cee359ee1e35f151173199ea9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
истребитель, украина, видео

Российские Су-34 нанесли удары по военной инфраструктуре Украины — видео

18:03 06.03.2022 (обновлено: 18:04 06.03.2022)
© Sputnik . Минобороны России
Подписаться наGoogle news
Российский самолет с помощью высокоточного оружия поразил объект военной инфраструктуры Украины.
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожает военный объект украинских националистов.
На кадрах видно, как самолет готовится к взлету, а затем покидает аэродром. Далее камера переносится в кабину пилота, где он выцеливает военный объект и запускает в него высокоточную ракету. После чего видно, как самолет возвращается на аэродром и успешно приземляется.
В Минобороны заявили, что самолет с помощью высокоточного оружия поразил объект военной инфраструктуры Украины.
Военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

Читайте также:

Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине >>
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0