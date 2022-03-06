https://uz.sputniknews.ru/20220306/mirziyoev-otmetil-zaslugi-uzbekistanok-v-preddverii-8-marta-23176836.html

Мирзиёев отметил заслуги узбекистанок в преддверии 8 Марта

Мирзиёев отметил заслуги узбекистанок в преддверии 8 Марта

О том, кого наградил президент, читайте в материале.

2022-03-06T15:40+0500

2022-03-06T15:40+0500

2022-03-06T15:42+0500

общество

шавкат мирзиёев

женщины

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Указом президента "за плодотворный труд, активное участие в процессе коренных реформ, инициативность, образцовую деятельность и богатый опыт, направленные на строительство Нового Узбекистана", ряду женщин присвоили почетные звания, а также их наградили орденами и медалями.В частности, почетного звания "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" удостоены: Орденом "Меҳнат шуҳрати": Среди награжденных орденом "Дўстлик" – 22 женщины: Орденом "Соглом авлод учун" I степени награждена Шодиева Раъно, директор Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями.Ордена "Саломатлик" I степени удостоена Таджибаева Юлдуз, профессор кафедры онкологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников. А ордена "Саломатлик" II степени: Отдельным постановлением президента лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручат дипломы и нагрудные знаки на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.Каждому лауреату Госпремии имени Зульфии предоставят денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины (БРВ составляет 270 тыс.сумов).Читайте также:Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинахЖенщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов

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шавкат мирзиёев, женщины