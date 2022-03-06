Мирзиёев отметил заслуги узбекистанок в преддверии 8 Марта
15:40 06.03.2022 (обновлено: 15:42 06.03.2022)
Шавкат Мирзиёев наградил более 140 выдающихся женщин Узбекистана в канун международного женского дня 8 марта. Среди награжденных – представители органов власти, сферы искусства, предприниматели, журналисты, учителя.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Указом президента "за плодотворный труд, активное участие в процессе коренных реформ, инициативность, образцовую деятельность и богатый опыт, направленные на строительство Нового Узбекистана", ряду женщин присвоили почетные звания, а также их наградили орденами и медалями.
В частности, почетного звания "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" удостоены:
Рузиева Насиба, директор средней общеобразовательной школы № 20 Учкудукского района, Навоийской области;
Холманова Зулхумор, завкафедрой теории языка ТГУ узбекского языка и литературы.
Орденом "Меҳнат шуҳрати":
Адилова Матоб, директор ООО "Banoaz tekstil";
Аитбаева Рузибика, председатель схода граждан махалли "Бўстон" Берунийского района Каракалпакстана;
Гуламова Дилбар, завлабораторией Института материаловедения АН РУз;
Давлетова Назира, председатель схода граждан махалли "Маданият" Багатского района Хорезмской области и другие.
Среди награжденных орденом "Дўстлик" – 22 женщины:
Белик Голнур, специалист по безопасности полетов АО "Uzbekistan Airways";
Дементеенко Людмила, главный специалист ГУП "Регионалгеология";
Джураева Гулчехра, поэтесса, член Союза писателей Узбекистана;
Жумаева Светлана, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 20 Музрабатского района Сурхандарьинской области;
Хлебникова Тамара, руководитель хорового коллектива "Фахрия" центра культуры Чиланзарского района Ташкента и другие женщины.
Орденом "Соглом авлод учун" I степени награждена Шодиева Раъно, директор Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями.
Ордена "Саломатлик" I степени удостоена Таджибаева Юлдуз, профессор кафедры онкологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников.
А ордена "Саломатлик" II степени:
Рахманкулова Наргиза, старшая медсестра Республиканской специализированной больницы "Зангиота-2";
Юлдашева Мухаббат, управляющая ЧП "Trast Med Farm";
Юлдашева Саида, завотделением детской клинической больницы № 1 в Ташкенте.
Отдельным постановлением президента лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручат дипломы и нагрудные знаки на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.
Каждому лауреату Госпремии имени Зульфии предоставят денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины (БРВ составляет 270 тыс.сумов).
Читайте также: