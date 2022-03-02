https://uz.sputniknews.ru/20220302/mirziyoev-poruchil-snimat-kino-ob-uspeshnyx-jenschinax-23076306.html

Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах

Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах

В Узбекистане решено стимулировать создание качественных художественных, кино- и сценических произведений, которые будут отражать положительный, яркий и успешный образ женщины и девушки.

2022-03-02T12:19+0500

2022-03-02T12:19+0500

2022-03-02T12:19+0500

общество

женщины

кино

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев высказался об образе женщины в узбекских сериалах. По его словам, героини многосерийных фильмов на национальном телевидении изображены в очень поверхностных, негативных тонах. Зрители недовольны таким контентом.Президент поручил усилить работу по созданию качественных художественных, кино- и сценических произведений, которые будут отражать положительный, яркий и успешный образ женщины и девушки. На это выделят целевые гранты.При этом президент поручил создать мобильные приложения и интернет-платформы, на которых продвигались бы благородные ценности: скромность, чистота, терпение, благодарность и стремление к знаниям.Напомним, полтора месяца назад заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева жестко высказалась об этической составляющей узбекских сериалов.Поводом стал непристойный эпизод из телесериала Sabria на канале "Севимли", который попал в Интернет и вызвал негодование у пользователей социальных сетей. Она назвала такой контент откровенной халтурой.Позже исполняющий обязанности генерального директора и главный редактор телеканала Sevimli лишились своих должностей.Читайте также:В Узбекистане снова появился Комитет по делам женщин — его функции изменились >>Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей >>

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женщины, кино, шавкат мирзиёев