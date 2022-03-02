https://uz.sputniknews.ru/20220302/mirziyoev-poruchil-snimat-kino-ob-uspeshnyx-jenschinax-23076306.html
Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах
Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах
В Узбекистане решено стимулировать создание качественных художественных, кино- и сценических произведений, которые будут отражать положительный, яркий и успешный образ женщины и девушки.
2022-03-02T12:19+0500
2022-03-02T12:19+0500
2022-03-02T12:19+0500
общество
женщины
кино
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев высказался об образе женщины в узбекских сериалах. По его словам, героини многосерийных фильмов на национальном телевидении изображены в очень поверхностных, негативных тонах. Зрители недовольны таким контентом.Президент поручил усилить работу по созданию качественных художественных, кино- и сценических произведений, которые будут отражать положительный, яркий и успешный образ женщины и девушки. На это выделят целевые гранты.При этом президент поручил создать мобильные приложения и интернет-платформы, на которых продвигались бы благородные ценности: скромность, чистота, терпение, благодарность и стремление к знаниям.Напомним, полтора месяца назад заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева жестко высказалась об этической составляющей узбекских сериалов.Поводом стал непристойный эпизод из телесериала Sabria на канале "Севимли", который попал в Интернет и вызвал негодование у пользователей социальных сетей. Она назвала такой контент откровенной халтурой.Позже исполняющий обязанности генерального директора и главный редактор телеканала Sevimli лишились своих должностей.Читайте также:В Узбекистане снова появился Комитет по делам женщин — его функции изменились >>Женщинам Узбекистана прибавят стаж за детей >>
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женщины, кино, шавкат мирзиёев
Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах
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Как решено стимулировать создание качественных художественных, кино- и сценических произведений, которые будут отражать положительный, яркий и успешный образ женщины и девушки? Об этом подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев высказался об образе женщины в узбекских сериалах. По его словам, героини многосерийных фильмов на национальном телевидении изображены в очень поверхностных, негативных тонах. Зрители недовольны таким контентом.
Президент поручил усилить работу по созданию качественных художественных, кино- и сценических произведений, которые будут отражать положительный, яркий и успешный образ женщины и девушки. На это выделят целевые гранты.
Сегодня мы живем в открытом обществе. Нам нужно использовать это и перенимать передовые идеи, но вместе с тем нужно быть осторожными, чтобы не потерять свою национальную идентичность.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
При этом президент поручил создать мобильные приложения и интернет-платформы, на которых продвигались бы благородные ценности: скромность, чистота, терпение, благодарность и стремление к знаниям.
Напомним, полтора месяца назад заместитель председателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева жестко высказалась
об этической составляющей узбекских сериалов.
Поводом стал непристойный эпизод из телесериала Sabria на канале "Севимли", который попал в Интернет и вызвал негодование у пользователей социальных сетей. Она назвала такой контент откровенной халтурой.
Позже исполняющий обязанности генерального директора и главный редактор телеканала Sevimli лишились
своих должностей.
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