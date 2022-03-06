https://uz.sputniknews.ru/20220306/putin-nazval-usloviya-priostanovki-spetsoperatsii-na-ukraine-23180168.html

Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине

Путин назвал условия приостановки спецоперации на Украине

В разговоре с Эрдоганом Путин подтвердил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта.

2022-03-06T17:15+0500

2022-03-06T17:15+0500

2022-03-06T17:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Владимира Путина Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент России проинформировал своего турецкого коллегу о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, подробно разъяснил основные цели и задачи, подчеркнув, что спецоперация идет по плану. Об этом сообщает РИА Новости.При этом Путин заявил, что приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна только в случае прекращения Киевом боев и выполнения требований России.Стороны подтвердили готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Путин обратил внимание Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.Главы государства выразили надежду, что в ходе планируемого раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход.Военная операция на Украине началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее цель "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Читайте также:ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек >>На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими >>

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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, телефонный разговор