https://uz.sputniknews.ru/20220307/uzbekistan-za-nedelyu-vyvez-iz-ukrainy-bolee-43-tysyachi-sograjdan--video-23189221.html
Узбекистан за неделю вывез из Украины более 4,3 тысячи сограждан — видео
Узбекистан за неделю вывез из Украины более 4,3 тысячи сограждан — видео
Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
2022-03-07T11:59+0500
2022-03-07T11:59+0500
2022-03-07T11:59+0500
общество
узбекистан
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b45f4211d84cf2a5139efafb4b6ac790.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за семь дней доставили в Ташкент 4359 граждан Узбекистана, эвакуируемых с Украины через Польшу. На понедельник запланирован еще один эвакуационный рейс.Сейчас, по данным МИД, на территории Польши находятся еще более 350 сограждан, в том числе 270 человек — в аэропорту Катовице.По словам Кабулжанова, посольство Узбекистана на Украине находится на постоянном контакте с соотечественниками. МИД Узбекистана высказался об эвакуации своего посольства из Киева >>Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:Истоки российско-украинского конфликта >>Гаспарян назвал главные цели переговоров России и Украины — видео >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_ff472ba499408b9e4724fa1bd89bd5fc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, украина
Узбекистан за неделю вывез из Украины более 4,3 тысячи сограждан — видео
Подписаться на
Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за семь дней доставили в Ташкент 4359 граждан Узбекистана, эвакуируемых с Украины через Польшу.
"В период с 28 февраля по 7 марта текущего года, состоялись 19 авиарейсов и вывезены из зоны боевых действий 4 359 соотечественников", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
На понедельник запланирован еще один эвакуационный рейс.
Сейчас, по данным МИД, на территории Польши находятся еще более 350 сограждан, в том числе 270 человек — в аэропорту Катовице.
По словам Кабулжанова, посольство Узбекистана на Украине находится на постоянном контакте с соотечественниками.
"Дипломаты находятся в различных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий, и осуществляют работу по эвакуации наших граждан", — добавил Кабулжанов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.