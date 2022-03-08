https://uz.sputniknews.ru/20220308/kak-pravilno-pitatsya-v-velikiy-post---nutritsiolog-23199232.html

Как правильно питаться в Великий пост - нутрициолог

Как правильно питаться в Великий пост - нутрициолог

Завершилась масленичная неделя и для православных начался Великий пост. Как правильно питаться в пост, чтобы не навредить здоровью, рассказывает врач-нутрициолог.

2022-03-08T08:00+0500

2022-03-08T08:00+0500

2022-03-08T08:00+0500

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пост

врач

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Как правильно войти в Великий пост и соблюдать его без последствий для здоровья рассказала в интервью "Мосленте" диетолог-нутрициолог Юлия Бобейка.Начинать подготовку к посту следовало еще на масленичной неделе: нужно было исключить из рациона мясо, птицу, субпродукты. Допустимо есть рыбу и морепродукты.По церковным канонам, во время поста верующим следует есть углеводы, клетчатку, овощи, фрукты, зелень, белки и жиры растительного происхождения. Растительных жиров много в орехах и семенах. Можно добавлять их в кашу, супы. Растительных белков много в бобовых: маше, горохе, нуте, фасоли и чечевице.По словам врача, чечевица — чемпион по содержанию растительного белка, поэтому в рационе постящегося должна быть обязательно. Обязательно нужно есть каши с высоким содержанием белка и жиров — киноа, гречка (обычная и зеленая), льняная каша. Полезными будут и маслины с оливками. Помимо этого, нужно есть квашеные продукты, содержащие клетчатку. Для поддержания организма можно добавить комплекс витаминов и минералов, резюмировала диетолог.Читайте также: Самый легкий и вкусный десерт в любое время года

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пост, врач