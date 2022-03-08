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Какие продукты можно есть перед сном — врач
Какие продукты можно есть перед сном — врач
Многие диетологи не рекомендуют есть на ночь, однако чувство голода перед сном тоже вредно, считает диетолог Михаил Гинзбург.
2022-03-08T23:00+0500
2022-03-08T17:30+0500
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Некоторые продукты можно спокойно принимать в пищу перед сном, поскольку они не являются тяжелой пищей, а значит, не несут вреда для организма. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik.Переедать на ночь вредно, потому что желудок может не успеть переварить пищу до отхода ко сну, что грозит проблемами пищеварения, а также избыточным весом. Но не стоит идти в постель и голодным, потому что в этом состоянии сложно уснуть, объясняет специалист.В результате отказ от поздних ужинов все равно не решает проблемы питания — пусть человек не переедает вечером, зато он переедает утром.Поэтому, если вы испытываете чувство голода перед сном, нужно выбирать легкие продукты, рекомендует врач. В их число входят мюсли, а также зерновые хлопья без сахара. Важно принимать их в пищу с кисломолочными напитками, к примеру, с ряженкой, отметил доктор.Читайте также:Эндокринолог рассказала, как можно продлить молодость &gt;&gt;Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий &gt;&gt;
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сон, продукты, врач

Какие продукты можно есть перед сном — врач

23:00 08.03.2022
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Многие диетологи не рекомендуют есть на ночь, однако чувство голода перед сном тоже вредно, считает диетолог Михаил Гинзбург.
Некоторые продукты можно спокойно принимать в пищу перед сном, поскольку они не являются тяжелой пищей, а значит, не несут вреда для организма. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik.
Переедать на ночь вредно, потому что желудок может не успеть переварить пищу до отхода ко сну, что грозит проблемами пищеварения, а также избыточным весом. Но не стоит идти в постель и голодным, потому что в этом состоянии сложно уснуть, объясняет специалист.

"Главное — среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода. И еще, когда человек пытается не есть после шести часов вечера, то утром он просыпается страшно голодный и начинает объедаться".

Михаил Гинцбург
Врач-диетолог, доктор медицинских наук
В результате отказ от поздних ужинов все равно не решает проблемы питания — пусть человек не переедает вечером, зато он переедает утром.

"Разницы никакой, кроме того что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень".

Михаил Гинцбург
Врач-диетолог, доктор медицинских наук
Поэтому, если вы испытываете чувство голода перед сном, нужно выбирать легкие продукты, рекомендует врач. В их число входят мюсли, а также зерновые хлопья без сахара. Важно принимать их в пищу с кисломолочными напитками, к примеру, с ряженкой, отметил доктор.
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