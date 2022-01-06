https://uz.sputniknews.ru/20220106/dietolog-rasskazala-kak-bystro-privesti-sebya-v-formu-posle-novogodnix-zastoliy-22082993.html

Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий

Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий

Татьяна Дик не рекомендовала вставать на весы, поскольку "ночная" еда находится в процессе переваривания.

2022-01-06T07:00+0500

2022-01-06T07:00+0500

2022-01-06T07:00+0500

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диета

новый год

диетолог

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Для полноценного восстановления организма после новогодних застолий необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых рассказала РИА Новости диетолог Татьяна Дик рассказала.По ее словам, ни в коем случае нельзя устраивать разгрузочные дни на воде или гречке. "Это будет таким же стрессом, как и переедание", — подчеркнула эксперт.Также Дик не рекомендовала вставать на весы, поскольку "ночная" еда находится в процессе переваривания. К тому же не исключен отек от непривычных продуктов и напитков, он сойдет только через пару дней, уточнила специалист.Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач >>К тому же она добавила, что после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты. Кроме того диетолог посоветовала есть овощи и фрукты, в которых содержится большое количество клетчатки. Они помогут облегчить процесс пищеварения и утилизировать "тяжелую" пищу. "Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — заключила Дик.Читайте также: Что едят на счастье в разных странах: пять блюд >>Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год >>

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диета, новый год, диетолог