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Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий
Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий
Татьяна Дик не рекомендовала вставать на весы, поскольку "ночная" еда находится в процессе переваривания.
2022-01-06T07:00+0500
2022-01-06T07:00+0500
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диета
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Для полноценного восстановления организма после новогодних застолий необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых рассказала РИА Новости диетолог Татьяна Дик рассказала.По ее словам, ни в коем случае нельзя устраивать разгрузочные дни на воде или гречке. "Это будет таким же стрессом, как и переедание", — подчеркнула эксперт.Также Дик не рекомендовала вставать на весы, поскольку "ночная" еда находится в процессе переваривания. К тому же не исключен отек от непривычных продуктов и напитков, он сойдет только через пару дней, уточнила специалист.Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач &gt;&gt;К тому же она добавила, что после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты. Кроме того диетолог посоветовала есть овощи и фрукты, в которых содержится большое количество клетчатки. Они помогут облегчить процесс пищеварения и утилизировать "тяжелую" пищу. "Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — заключила Дик.Читайте также: Что едят на счастье в разных странах: пять блюд &gt;&gt;Никакой рыбы: что готовить и как украсить стол на Новый 2022 год &gt;&gt;
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диета, новый год, диетолог

Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий

07:00 06.01.2022
© Pexels/Andres AyrtonДиета
Диета - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2022
© Pexels/Andres Ayrton
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Татьяна Дик не рекомендовала вставать на весы, поскольку "ночная" еда находится в процессе переваривания. К тому же не исключен отек от непривычных продуктов питания и напитков, он сойдет только через пару дней, уточнила специалист.
Для полноценного восстановления организма после новогодних застолий необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых рассказала РИА Новости диетолог Татьяна Дик рассказала.
По ее словам, ни в коем случае нельзя устраивать разгрузочные дни на воде или гречке. "Это будет таким же стрессом, как и переедание", — подчеркнула эксперт.
Также Дик не рекомендовала вставать на весы, поскольку "ночная" еда находится в процессе переваривания. К тому же не исключен отек от непривычных продуктов и напитков, он сойдет только через пару дней, уточнила специалист.
Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врач >>
К тому же она добавила, что после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты.
Кроме того диетолог посоветовала есть овощи и фрукты, в которых содержится большое количество клетчатки. Они помогут облегчить процесс пищеварения и утилизировать "тяжелую" пищу. "Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — заключила Дик.
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