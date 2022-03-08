Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить
К примеру, за доверенность на право управления авто предлагается установить госпошлину в размере 2 БРВ (сейчас — 3 БРВ). Все подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрели поправки в закон "О государственной пошлине".
Они предполагают существенное снижение госпошлин за совершение нотариальных действий, сообщил депутат Расул Кушербоев.
В частности, при передаче транспорта другому лицу предлагается установить:
трехкратный размер БРВ для автомобиля (на практике в зависимости от мощности двигателя и даты изготовления — от 2 до 10 БРВ);
25% БРВ при оформлении мототранспорта, моторной тележки или лодки (сейчас — от 10% до 50% БРВ);
за доверенность на право управления и распоряжения транспортом и договор безвозмездного пользования автотранспортными средствами — двукратный размер БРВ (сейчас — 3 БРВ).
За нотариальное подтверждение договоров, связанных с передачей недвижимого имущества другому лицу:
недвижимости, находящейся в Ташкенте, Нукусе и областных центрах — 1,5 БРВ (сейчас — от 1 до 3 БРВ в зависимости от района);
недвижимости, находящейся в других населенных пунктах — в размере 1 БРВ (сейчас от 50% до 1,5 БРВ в зависимости от района).
Для справки: размер базовой расчетной величины на сегодняшний день составляет 270 тысяч сумов.
В Узбекистане с 1 декабря были снижены размеры госпошлины за выдачу дубликатов:
государственного ордера на право собственности на жилье — с 1 БРВ до 10% БРВ;
лицензии на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — с 2,5 БРВ до 10% БРВ;
квалификационного сертификата об уровне владения иностранным языком — с 0,5 БРВ до 10% БРВ.
Читайте также: