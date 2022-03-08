https://uz.sputniknews.ru/20220308/razmery-gosposhlin-pri-pokupke-avto-i-nedvijimosti-xotyat-snizit-23201431.html

Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить

Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить

Все, что известно о новых государственных пошлинах в 2022 году — в обзоре.

2022-03-08T11:00+0500

2022-03-08T11:00+0500

2022-03-08T11:00+0500

общество

автомобили

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрели поправки в закон "О государственной пошлине". Они предполагают существенное снижение госпошлин за совершение нотариальных действий, сообщил депутат Расул Кушербоев.В частности, при передаче транспорта другому лицу предлагается установить:За нотариальное подтверждение договоров, связанных с передачей недвижимого имущества другому лицу:Для справки: размер базовой расчетной величины на сегодняшний день составляет 270 тысяч сумов.В Узбекистане с 1 декабря были снижены размеры госпошлины за выдачу дубликатов:Читайте также:

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автомобили, недвижимость