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Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить
Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить
Все, что известно о новых государственных пошлинах в 2022 году — в обзоре.
2022-03-08T11:00+0500
2022-03-08T11:00+0500
общество
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недвижимость
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрели поправки в закон "О государственной пошлине". Они предполагают существенное снижение госпошлин за совершение нотариальных действий, сообщил депутат Расул Кушербоев.В частности, при передаче транспорта другому лицу предлагается установить:За нотариальное подтверждение договоров, связанных с передачей недвижимого имущества другому лицу:Для справки: размер базовой расчетной величины на сегодняшний день составляет 270 тысяч сумов.В Узбекистане с 1 декабря были снижены размеры госпошлины за выдачу дубликатов:Читайте также:
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автомобили, недвижимость

Размеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить

11:00 08.03.2022
© PixabayАвтомобиль Мерседес
Автомобиль Мерседес - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2022
© Pixabay
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К примеру, за доверенность на право управления авто предлагается установить госпошлину в размере 2 БРВ (сейчас — 3 БРВ). Все подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрели поправки в закон "О государственной пошлине".
Они предполагают существенное снижение госпошлин за совершение нотариальных действий, сообщил депутат Расул Кушербоев.
В частности, при передаче транспорта другому лицу предлагается установить:
трехкратный размер БРВ для автомобиля (на практике в зависимости от мощности двигателя и даты изготовления — от 2 до 10 БРВ);
25% БРВ при оформлении мототранспорта, моторной тележки или лодки (сейчас — от 10% до 50% БРВ);
за доверенность на право управления и распоряжения транспортом и договор безвозмездного пользования автотранспортными средствами — двукратный размер БРВ (сейчас — 3 БРВ).
За нотариальное подтверждение договоров, связанных с передачей недвижимого имущества другому лицу:
недвижимости, находящейся в Ташкенте, Нукусе и областных центрах — 1,5 БРВ (сейчас — от 1 до 3 БРВ в зависимости от района);
недвижимости, находящейся в других населенных пунктах — в размере 1 БРВ (сейчас от 50% до 1,5 БРВ в зависимости от района).
Для справки: размер базовой расчетной величины на сегодняшний день составляет 270 тысяч сумов.
В Узбекистане с 1 декабря были снижены размеры госпошлины за выдачу дубликатов:
государственного ордера на право собственности на жилье — с 1 БРВ до 10% БРВ;
лицензии на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — с 2,5 БРВ до 10% БРВ;
квалификационного сертификата об уровне владения иностранным языком — с 0,5 БРВ до 10% БРВ.
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