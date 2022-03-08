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Синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана
Синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана
Непогода затронет сразу 7 регионов республики. Все подробности — в материале.
2022-03-08T13:27+0500
2022-03-08T13:28+0500
общество
опасность
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о лавинной опасности сразу в семи областях Узбекистана.Соблюдать меры предосторожности призвали жителей:Лавинная опасность связана с обильными осадками, которые выпадут 8-16 марта в горных районах Узбекистана, подчеркнули синоптики.По прогнозам Узгидромета, следующая неделя начнется с дождей и снегопадов. Температура воздуха составит 13-18 градусов. Кроме того, жителей предупредили о сильном ветре 10-11 марта — до 17-22 метров в секунду. Неустойчивая погода сохранится до конца рабочей недели из-за выхода влажных облачных массивов с Зарубежного юга и с районов Каспийского моря.Читайте также:
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опасность, узбекистан

Синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана

13:27 08.03.2022 (обновлено: 13:28 08.03.2022)
© Depositphotos / KamchatkaCход лавины, иллюстративное фото
Cход лавины, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2022
© Depositphotos / Kamchatka
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Каких районов коснется непогода — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о лавинной опасности сразу в семи областях Узбекистана.
Соблюдать меры предосторожности призвали жителей:
Паркентский, Ахангаранский, Бостанлыкский районы Ташкентской области;
Кошрабадский, Пайарыкский, Нурабадский, Самаркандский, Ургутский, Булунгурский районы Самаркандской области;
Китабский, Шахрисабзский, Камашинский, Дехканабадский районы Кашкадарьинской области;
Кумкурганский, Сарыасийский, Узунский, Байсунский, Шерабадский районы Сурхандарьинской области;
Фаришский, Галляаральский, Зааминский, Бахмальский районы Джизакской области;
Чустский и Папский районы Наманганской области;
Сохский и Ферганский районы Ферганской области.
Лавинная опасность связана с обильными осадками, которые выпадут 8-16 марта в горных районах Узбекистана, подчеркнули синоптики.
По прогнозам Узгидромета, следующая неделя начнется с дождей и снегопадов. Температура воздуха составит 13-18 градусов. Кроме того, жителей предупредили о сильном ветре 10-11 марта — до 17-22 метров в секунду.
Неустойчивая погода сохранится до конца рабочей недели из-за выхода влажных облачных массивов с Зарубежного юга и с районов Каспийского моря.
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