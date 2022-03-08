Синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана
13:27 08.03.2022 (обновлено: 13:28 08.03.2022)
© Depositphotos / KamchatkaCход лавины, иллюстративное фото
© Depositphotos / Kamchatka
Каких районов коснется непогода — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о лавинной опасности сразу в семи областях Узбекистана.
Соблюдать меры предосторожности призвали жителей:
Паркентский, Ахангаранский, Бостанлыкский районы Ташкентской области;
Кошрабадский, Пайарыкский, Нурабадский, Самаркандский, Ургутский, Булунгурский районы Самаркандской области;
Китабский, Шахрисабзский, Камашинский, Дехканабадский районы Кашкадарьинской области;
Кумкурганский, Сарыасийский, Узунский, Байсунский, Шерабадский районы Сурхандарьинской области;
Фаришский, Галляаральский, Зааминский, Бахмальский районы Джизакской области;
Чустский и Папский районы Наманганской области;
Сохский и Ферганский районы Ферганской области.
Лавинная опасность связана с обильными осадками, которые выпадут 8-16 марта в горных районах Узбекистана, подчеркнули синоптики.
По прогнозам Узгидромета, следующая неделя начнется с дождей и снегопадов. Температура воздуха составит 13-18 градусов. Кроме того, жителей предупредили о сильном ветре 10-11 марта — до 17-22 метров в секунду.
Неустойчивая погода сохранится до конца рабочей недели из-за выхода влажных облачных массивов с Зарубежного юга и с районов Каспийского моря.
Читайте также: