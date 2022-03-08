https://uz.sputniknews.ru/20220308/sinoptiki-predupredil-o-lavinnoy-opasnosti-v-semi-oblastyax-uzbekistana-23204076.html

Синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана

Синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана

Непогода затронет сразу 7 регионов республики. Все подробности — в материале.

2022-03-08T13:27+0500

2022-03-08T13:27+0500

2022-03-08T13:28+0500

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опасность

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о лавинной опасности сразу в семи областях Узбекистана.Соблюдать меры предосторожности призвали жителей:Лавинная опасность связана с обильными осадками, которые выпадут 8-16 марта в горных районах Узбекистана, подчеркнули синоптики.По прогнозам Узгидромета, следующая неделя начнется с дождей и снегопадов. Температура воздуха составит 13-18 градусов. Кроме того, жителей предупредили о сильном ветре 10-11 марта — до 17-22 метров в секунду. Неустойчивая погода сохранится до конца рабочей недели из-за выхода влажных облачных массивов с Зарубежного юга и с районов Каспийского моря.Читайте также:

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опасность, узбекистан