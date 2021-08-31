https://uz.sputniknews.ru/20210831/ostalos-zasadit-400-tys-ga-osushennogo-dnya-arala--zinoviy-novitskiy-20304279.html

Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дня Арала – Зиновий Новицкий

Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дня Арала – Зиновий Новицкий

О пастбищах на дне Аральского моря, а также перспективах развития животноводства, пчеловодства и туризма в регионе в рамках Международной научно-практической... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T11:23+0500

2021-08-31T11:23+0500

2021-08-31T12:21+0500

общество

наука

аральское море

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Осушенное дно Арала занимает площадь около 6 млн га. По словам Новицкого, ежегодно с этой территории в воздух поднимается около 150 млн тонн соли, пыли и песка, смешиваясь с облаками, все это уносится на расстояние до 1000 км и там выпадает в виде соленых дождей и снега. Это вызывает деградацию земель, снижение урожайности, а воздух, насыщенный мелкодисперсной соленой пылью, которым дышат люди, вызывает различные заболевания.Однако, по его словам, одна из проблем заключалась в том, что осушенное дно представлено несколькими типами донных отложений – песчаными, супесчаными, каменистыми и т. д. И для каждого типа необходимо было подобрать свою технологию. Например, при температуре 50 градусов песок в борозде полностью высыхает. Вот почему для нарезки песконакопительных борозд используется орудие с щелевателем. Это позволяет стержневой корневой системе саксаула питаться влагой, которая остается под основным слоем песка, когда он высыхает. Еще один инновационный метод – применение пескозадерживающих решеток (щитов).Как рассказал Зиновий Новицкий, для посадок используются такие растения как кандым, саксаул, черкес, соляноколосник Беланже, климакоптера, чогон, терескен, тамарикс. Кроме этого, применяется комбинированный посев семян.Ученый убежден, что создаваемые пастбища позволят местным жителям развивать животноводство. Однако новым направлением для Каракалпакии может стать пчеловодство. Для этого, как рассказал Новицкий, в ассортимент лесных насаждений введено такое растение-медонос как тамарикс. И уже сегодня создано 20 га таких насаждений. По словам Зиновия Новицкого, с одного цветущего гектара тамарикса можно собрать до 50 кг меда. Более того, уже в новом 2022 году муйнакский лесхоз получит 1000 ульев с пчелами, которые будут установлены на озеленённой территории.Кроме этого, как считает академик, территория Приаралья позволит также развивать туризм – экстремальный, эколого-просветительский, научно-исследовательский и т. д.По словам Новицкого, если когда-то узбекские специалисты ездили за границу, чтобы учиться борьбе с опустыниванием и деградацией земель, то настало время, чтобы обучаться приезжали уже в Узбекистан. К слову, так уже и происходит: в Муйнаке побывали ученые из Германии, Испании, Казахстана. Осушенное дно Арала на территории казахских соседей составляет 2,8 млн га. Этим летом гости из Казахстана также знакомились с проделанной узбекскими коллегами работой.По его словам, ежегодная потребность в посадочном материале для собственных нужд Узбекистана составляет более 30 млн штук. Кроме того, более 50 млн стандартных сеянцев пустынных растений можно экспортировать.Рассказал эксперт по Аралу и о заветной мечте.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

наука, аральское море