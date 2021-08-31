https://uz.sputniknews.ru/20210831/ostalos-zasadit-400-tys-ga-osushennogo-dnya-arala--zinoviy-novitskiy-20304279.html
Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дня Арала – Зиновий Новицкий
Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дня Арала – Зиновий Новицкий
О пастбищах на дне Аральского моря, а также перспективах развития животноводства, пчеловодства и туризма в регионе в рамках Международной научно-практической... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T11:23+0500
2021-08-31T11:23+0500
2021-08-31T12:21+0500
общество
наука
аральское море
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Осушенное дно Арала занимает площадь около 6 млн га. По словам Новицкого, ежегодно с этой территории в воздух поднимается около 150 млн тонн соли, пыли и песка, смешиваясь с облаками, все это уносится на расстояние до 1000 км и там выпадает в виде соленых дождей и снега. Это вызывает деградацию земель, снижение урожайности, а воздух, насыщенный мелкодисперсной соленой пылью, которым дышат люди, вызывает различные заболевания.Однако, по его словам, одна из проблем заключалась в том, что осушенное дно представлено несколькими типами донных отложений – песчаными, супесчаными, каменистыми и т. д. И для каждого типа необходимо было подобрать свою технологию. Например, при температуре 50 градусов песок в борозде полностью высыхает. Вот почему для нарезки песконакопительных борозд используется орудие с щелевателем. Это позволяет стержневой корневой системе саксаула питаться влагой, которая остается под основным слоем песка, когда он высыхает. Еще один инновационный метод – применение пескозадерживающих решеток (щитов).Как рассказал Зиновий Новицкий, для посадок используются такие растения как кандым, саксаул, черкес, соляноколосник Беланже, климакоптера, чогон, терескен, тамарикс. Кроме этого, применяется комбинированный посев семян.Ученый убежден, что создаваемые пастбища позволят местным жителям развивать животноводство. Однако новым направлением для Каракалпакии может стать пчеловодство. Для этого, как рассказал Новицкий, в ассортимент лесных насаждений введено такое растение-медонос как тамарикс. И уже сегодня создано 20 га таких насаждений. По словам Зиновия Новицкого, с одного цветущего гектара тамарикса можно собрать до 50 кг меда. Более того, уже в новом 2022 году муйнакский лесхоз получит 1000 ульев с пчелами, которые будут установлены на озеленённой территории.Кроме этого, как считает академик, территория Приаралья позволит также развивать туризм – экстремальный, эколого-просветительский, научно-исследовательский и т. д.По словам Новицкого, если когда-то узбекские специалисты ездили за границу, чтобы учиться борьбе с опустыниванием и деградацией земель, то настало время, чтобы обучаться приезжали уже в Узбекистан. К слову, так уже и происходит: в Муйнаке побывали ученые из Германии, Испании, Казахстана. Осушенное дно Арала на территории казахских соседей составляет 2,8 млн га. Этим летом гости из Казахстана также знакомились с проделанной узбекскими коллегами работой.По его словам, ежегодная потребность в посадочном материале для собственных нужд Узбекистана составляет более 30 млн штук. Кроме того, более 50 млн стандартных сеянцев пустынных растений можно экспортировать.Рассказал эксперт по Аралу и о заветной мечте.
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наука, аральское море
Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дня Арала – Зиновий Новицкий
11:23 31.08.2021 (обновлено: 12:21 31.08.2021)
О пастбищах на дне Аральского моря, а также перспективах развития животноводства, пчеловодства и туризма в регионе в рамках Международной научно-практической конференции рассказал Зиновий Новицкий.
Осушенное дно Арала занимает площадь около 6 млн га. По словам Новицкого, ежегодно с этой территории в воздух поднимается около 150 млн тонн соли, пыли и песка, смешиваясь с облаками, все это уносится на расстояние до 1000 км и там выпадает в виде соленых дождей и снега. Это вызывает деградацию земель, снижение урожайности, а воздух, насыщенный мелкодисперсной соленой пылью, которым дышат люди, вызывает различные заболевания.
"В ноябре 2018 года в Муйнак приехал президент Шавкат Мирзиёев. Мы доложили ему о наших технологиях и методах, рассказали, что можем решить эту проблему. По инициативе главы государства и под его руководством была разработана Государственная программа по экологическому оздоровлению зоны Арала. Эта работа была поручена МЧС Узбекистана и Госкомлеса. В декабре того же года была проведена рекогносцировка (обследование) этой части осушенного дня. Тысячи единиц техники направились к территории будущих работ. В наше распоряжение было передано 4 самолета и несколько дельтапланов. На осушенном дне мы построили 8 аэродромов, туда подвозили семена, чтобы самолетам было ближе лететь и проводить аэропосев", — рассказал академик, руководитель проекта НИИ лесного хозяйства при Государственном комитете лесного хозяйства Республики Узбекистан Зиновий Новицкий.
Однако, по его словам, одна из проблем заключалась в том, что осушенное дно представлено несколькими типами донных отложений – песчаными, супесчаными, каменистыми и т. д. И для каждого типа необходимо было подобрать свою технологию. Например, при температуре 50 градусов песок в борозде полностью высыхает. Вот почему для нарезки песконакопительных борозд используется орудие с щелевателем. Это позволяет стержневой корневой системе саксаула питаться влагой, которая остается под основным слоем песка, когда он высыхает. Еще один инновационный метод – применение пескозадерживающих решеток (щитов).
Как рассказал Зиновий Новицкий, для посадок используются такие растения как кандым, саксаул, черкес, соляноколосник Беланже, климакоптера, чогон, терескен, тамарикс. Кроме этого, применяется комбинированный посев семян.
"Мы хотим не только облесить осушенное дно, но и использовать его на благо человека. Многие жители Муйнака уезжают из города в поисках работы. Сегодня, спустя 6 лет, на осушенном дне есть пастбища чогона, терескена, баялыча, кейреука и т. д. В рамках госпрограммы мы создали 6000 га пастбищ", — уточнил академик.
Ученый убежден, что создаваемые пастбища позволят местным жителям развивать животноводство. Однако новым направлением для Каракалпакии может стать пчеловодство. Для этого, как рассказал Новицкий, в ассортимент лесных насаждений введено такое растение-медонос как тамарикс. И уже сегодня создано 20 га таких насаждений. По словам Зиновия Новицкого, с одного цветущего гектара тамарикса можно собрать до 50 кг меда. Более того, уже в новом 2022 году муйнакский лесхоз получит 1000 ульев с пчелами, которые будут установлены на озеленённой территории.
Кроме этого, как считает академик, территория Приаралья позволит также развивать туризм – экстремальный, эколого-просветительский, научно-исследовательский и т. д.
"За три года на осушенном дне мы создали 1 млн 550 тыс. га лесных насаждений. Для сравнения: все лесхозы Каракалпакии за 40 лет создали 420 тыс. га. На сегодняшний день осталось засадить 400 тыс. га. После выполнения поставленной задачи по озеленению, планируется делать подсев кормовых растений", — добавил ученый.
По словам Новицкого, если когда-то узбекские специалисты ездили за границу, чтобы учиться борьбе с опустыниванием и деградацией земель, то настало время, чтобы обучаться приезжали уже в Узбекистан. К слову, так уже и происходит: в Муйнаке побывали ученые из Германии, Испании, Казахстана. Осушенное дно Арала на территории казахских соседей составляет 2,8 млн га. Этим летом гости из Казахстана также знакомились с проделанной узбекскими коллегами работой.
"Восьмого сентября наша делегация выезжает в Казахстан, чтобы наметить план будущих работ. Мы с нашими коллегами должны идти по осушенному дну друг другу на встречу, и через 6-8 лет мы встретимся. Кроме этого, мы хотим создать в Узбекистане центр по выращиванию сеянцев пустынных растений, и при необходимости реализовывать их на международном уровне", — рассказал Новицкий.
По его словам, ежегодная потребность в посадочном материале для собственных нужд Узбекистана составляет более 30 млн штук. Кроме того, более 50 млн стандартных сеянцев пустынных растений можно экспортировать.
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"Все помнят, когда наш президент выступал на Генассамблее ООН, где показал карту Аральского моря до 1960 года и его состояние на сегодняшний день. Мы хотим, чтобы во время следующего выступления президент показал две карты: одну до 2018-го и вторую – на текущий момент, где развиваются животноводство, пчеловодство, туризм, где люди живут счастливо, и экологическая проблема их уже не волнует, потому что она будет решена", — заключил ученый.