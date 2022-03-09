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Как российский "Аллигатор" поглотил бронетехнику ВСУ — видео
Как российский "Аллигатор" поглотил бронетехнику ВСУ — видео
Эффектные кадры уничтожения украинской бронетехники опубликовало Минобороны РФ — смотрите видео.
2022-03-09T17:34+0500
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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана успешная боевая работа российского вертолета Ка-52 "Аллигатор". На кадрах видно, как вертолет ВКС России уничтожает замаскированную украинскую бронетехнику. Специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины длится уже две недели.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:Видео: Киев планировал атаковать Донбасс в марте — Минобороны &gt;&gt;Что ВСУ прятали на Запорожской АЭС — видео &gt;&gt;
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украина, минобороны рф, видео

Как российский "Аллигатор" поглотил бронетехнику ВСУ — видео

17:34 09.03.2022 (обновлено: 17:36 09.03.2022)
© Министерство обороны России
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Эффектные кадры уничтожения украинской бронетехники опубликовало Минобороны РФ — смотрите видео.
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана успешная боевая работа российского вертолета Ка-52 "Аллигатор".
На кадрах видно, как вертолет ВКС России уничтожает замаскированную украинскую бронетехнику.
Специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины длится уже две недели.
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.

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