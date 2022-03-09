https://uz.sputniknews.ru/20220309/chto-vsu-pryatali-na-zaporjskoy-aes--video-23218761.html
Что ВСУ прятали на Запорожской АЭС — видео
Что ВСУ прятали на Запорожской АЭС — видео
Почему украинские вооруженные силы выбрали местом провокации Запорожскую АЭС? Ответы — в нашем видео.
2022-03-09T14:29+0500
2022-03-09T14:29+0500
2022-03-09T15:34+0500
видео
аэс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23217020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_facc1cb616f48134eb79e485eb2dde0e.jpg
Бойцы Росгвардии взяли под контроль Запорожскую АЭС. Это удалось сделать в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Как заявили в Росгвардии, более 200 украинцев сложили оружие на АЭС. Они подписали документы о неучастии в боевых действиях, а после их отправили домой. На самой станции росгвардейцы обнаружили запасы оружия. Сколько именно единиц они нашли, и что еще украинцы прятали на атомной электростанции? Подробнее об этом - в нашем видео >>Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в руки военнослужащих попали документы, подтверждающие скрытую подготовку к вооруженной атаке Донбасса.Специальная военная операция России на Украине длится уже две недели.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:В США признали наличие объектов биологических исследований на Украине >>Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23217020_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_056440402444960de1e1ddba13b0a261.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэс, украина, видео
Что ВСУ прятали на Запорожской АЭС — видео
14:29 09.03.2022 (обновлено: 15:34 09.03.2022) Подписаться на
Почему украинские вооруженные силы выбрали местом провокации Запорожскую АЭС? Ответы — в нашем видео.
Бойцы Росгвардии взяли под контроль Запорожскую АЭС. Это удалось сделать в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины.
Как заявили в Росгвардии, более 200 украинцев сложили оружие на АЭС. Они подписали документы о неучастии в боевых действиях, а после их отправили домой. На самой станции росгвардейцы обнаружили запасы оружия.
Сколько именно единиц они нашли, и что еще украинцы прятали на атомной электростанции? Подробнее об этом - в нашем видео >>
Ранее в Минобороны РФ сообщили
, что в руки военнослужащих попали документы, подтверждающие скрытую подготовку к вооруженной атаке Донбасса.
Специальная военная операция России на Украине длится уже две недели.
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
Читайте также: