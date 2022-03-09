https://uz.sputniknews.ru/20220309/video-kiev-planiroval-atakovat-donbass-v-marte--minoborony-23216371.html

Видео: Киев планировал атаковать Донбасс в марте — Минобороны

Видео: Киев планировал атаковать Донбасс в марте — Минобороны

Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным.

2022-03-09T13:34+0500

2022-03-09T13:34+0500

2022-03-09T13:34+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

украина

донбасс

министерство обороны россии

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Российские военные получили секретные документы Нацгвардии Украины. В них говорится о том, что Киев планировал провести наступательную операцию в Донбассе в марте. Об этом сообщили официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков напомнил тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима об отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы "политико-дипломатическим путем".Теперь всем стало понятно. что эти заявления были лживыми.По словам Конашенкова, российские военные получили в распоряжение приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне "операции объединенных сил" в Донбассе. Существенное внимание в документе уделяется вопросам "отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации".Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, добавил представитель Минобороны. Однако известно, что американские и британские инструкторы натаскивали некоторые украинские подразделения по программам подготовки "натовского стандарта". В частности, они тренировали батальонно-тактическую группу 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.По сведениям Москвы, украинцы собирались завершить подготовку к наступлению на Донбасс 28 февраля, но российская спецоперация сорвала эти планы.Специальная военная операция России на Украине длится уже две недели.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого решено провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:Россия объявила "режим тишины" для эвакуации людей из пяти городов Украины >>Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео >>

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киев, украина, донбасс, министерство обороны россии