https://uz.sputniknews.ru/20220309/kiev-gotov-k-peregovoram-s-kremlem-zamglavy-ofisa-zelenskogo-23228705.html

Киев готов к переговорам с Кремлем: замглавы офиса Зеленского

Киев готов к переговорам с Кремлем: замглавы офиса Зеленского

Украинские власти готовы к дипломатическому урегулированию и диалогу по широкому кругу вопросов, заявил Игорь Жовква.

2022-03-09T21:42+0500

2022-03-09T21:42+0500

2022-03-09T21:44+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

киев

кремль

переговоры

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным и к дипломатическому урегулированию ситуации, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает РИА Новости."Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию, — сказал он в интервью Блумберг ТВ. — Мы готовы говорить с РФ по широкому кругу вопросов". По словам чиновника, Зеленский готов к прямому диалогу с российским президентом, и этот диалог необходим "для завершения ужасной войны". Главным условием проведения переговоров со стороны Киева является прекращение огня и вывод российских войск с Украины.Делегации России и Украины провели уже три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали. На полях Дипломатического форума в Анталье в четверг планируется встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщила ранее на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.Специальная военная операция России на Украине длится уже четырнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также: Киев готовит провокации по гуманитарным коридорам

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украина, киев, кремль, переговоры