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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220309/kiev-gotovit-provokatsii-po-gumanitarnym-koridoram-23223921.html
Киев готовит провокации по гуманитарным коридорам
Киев готовит провокации по гуманитарным коридорам
Киевский режим снова готовит провокации и снова под ударом могут оказаться мирные жители.
2022-03-09T18:41+0500
2022-03-09T18:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
киев
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в местном штабе территориальной обороны, передает РИА Новости.Неприятности могут ждать беженцев в то время, когда они будут проходить по гуманитарным коридорам в Мариуполе и Волновахе. Отмечается, что выезды из городов могут быть заминированы.Ранее местные жители, которым удалось пройти невредимыми гуманитарный коридор, рассказывали, как украинские военнослужащие стреляли во всех, кто пытался покинуть село Виноградное Мариупольского горсовета.Украинская сторона даже не пыталась организовать эвакуацию жителей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими &gt;&gt;Гаспарян оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины — видео &gt;&gt;
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украина, киев

Киев готовит провокации по гуманитарным коридорам

18:41 09.03.2022 (обновлено: 18:42 09.03.2022)
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2022
© Sputnik / Ilia Pitalev
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Киевский режим снова готовит провокации и снова под ударом могут оказаться мирные жители.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Украина готовит провокации с гуманитарными коридорами в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в местном штабе территориальной обороны, передает РИА Новости.
Неприятности могут ждать беженцев в то время, когда они будут проходить по гуманитарным коридорам в Мариуполе и Волновахе. Отмечается, что выезды из городов могут быть заминированы.
Ранее местные жители, которым удалось пройти невредимыми гуманитарный коридор, рассказывали, как украинские военнослужащие стреляли во всех, кто пытался покинуть село Виноградное Мариупольского горсовета.
Украинская сторона даже не пыталась организовать эвакуацию жителей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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