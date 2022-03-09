https://uz.sputniknews.ru/20220309/pomoch-nezryachim-uvidet-lazgi--kak-razvivaetsya-tiflokommentirovanie-v-uzbekistane-23225542.html

Помочь незрячим увидеть лазги – как развивается тифлокомментирование в Узбекистане

Помочь незрячим увидеть лазги – как развивается тифлокомментирование в Узбекистане

В Узбекистане при поддержке России готовят специалистов, которые "помогают" людям с проблемами зрения увидеть все, что происходит на сцене.

2022-03-09T20:34+0500

2022-03-09T20:34+0500

2022-03-09T20:34+0500

общество

узбекистан

сцена

зрение

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Проблемы со здоровьем иногда становятся серьезной преградой для проведения полноценного досуга в обществе. Например, если речь идет о незрячих людях и балете – долгие годы они могли максимум наслаждаться музыкой, сопровождающей спектакль.Как сделать мир прекрасного доступнее для людей с проблемами зрения? Этот вопрос Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана поднял в 2019 году.Решить проблему помогает Россия – Институт по реабилитации инвалидов по зрению "Реакомп" участвует в подготовке узбекистанских тифлокомментаторов. Кто такие тифлокомментаторы и в чем заключается суть их работы – в материале Sputnik.Что такое тифлокомментирование?Тифлокомментирование – это информация, которую готовят специально для незрячих людей, чтобы они могли представить себе полноценный визуальный образ происходящего вокруг. Произошел этот термин от слова "тифло", которое в переводе с греческого означает "слепой".Благодаря тифлокомментированию люди с серьезными нарушениями зрения могут вообразить все, что происходит на сцене или экране, потому что через наушник специалист кратко, но подробно описывает всех героев, их действия, а также окружающие предметы.До 2019 года в Узбекистане специалистов по тифлокомментированию не было вообще. А они необходимы, ведь на зрение приходится 70-90% информации о внешнем мире, рассказывает корреспонденту Sputnik генеральный директор ИПРПП ВОС "Реакомп" Сергей Ваньшин."Тифлокомментариями могут сопровождаться кинофильмы и спектакли, представления картин, скульптур и архитектурных памятников, спортивные состязания, показ мод и многое другое", – объясняет он.Почему важен опыт РоссииНа сегодняшний день благодаря работе Фонда развития культуры и искусства в Узбекистане прошло около 20 спектаклей с тифлокомментированием."Каждый год фонд объявляет грант для обучения этой специальности", — рассказала Sputnik исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.В этом году набор кандидатов по подготовке тифлокомментаторов длится до 15 марта. Обучение будущие специалисты проходят в России, где тифлокомментирование развивается уже десять лет. В российских театрах уделяют большое внимание данной сфере – об этом говорит тот факт, что тифлокомментаторами становятся известные артисты. К примеру, самым известным тифлокомментатором высшей категории в России является актриса Ирина Безрукова."В Узбекистане нет профильного обучения в этом направлении, поэтому мы отправляем наших ребят учиться в Россию. Нам очень нужна база с точки зрения человеческого ресурса, нужны люди, которые понимали бы, как и для чего это делают", — объясняет проектный менеджер управления инклюзии и образования Фонда развития культуры и искусства Темур Ортиков.Как проходит обучение узбекистанских специалистов"Мне, как автору российской концепции тифлокомментирования, очень радостно, что наши узбекские соратники решились помочь своим незрячим. Считаю, что эту систему у себя республика построит раза в три быстрее, чем Россия. И она может получиться более результативной чем то, что получилось у нас на сегодняшний день", — говорит Сергей Ваньшин.Если в прошлый раз грант на обучение тифлокомментированию в Узбекистане был рассчитан на двух человек, в этом году мест уже десять. По словам Темура Ортикова, на данный момент такое количество специалистов покроет потребность театров по стране.Финалисты отбора сначала будут заниматься онлайн две недели. После поедут в Москву. Поступить на обучение может любой желающий – специального образования для участия в конкурсе не требуется. Но определенные навыки все же нужны, говорит Темур Ортиков.Темур Ортиков рассказывает, что многое зависит от самих кандидатов. "Не хотелось бы набирать людей, которые не будут в будущем этим заниматься. Поэтому мы очень внимательны в этом вопросе. Самое главное, человек должен грамотно говорить на русском и узбекском языках", — уточняет он.Что нужно театрамЧтобы незрячие зрители могли получать тифлокомментарии, нужны не только работники, но и специальное оборудование – наушники, микрофон и портативный передатчик.Первую аппаратуру для тифлокомментирования в Узбекистане приобрели три года назад с помощью Международного благотворительного полумарафона в Самарканде, за счет собранных на мероприятии средств. Целью полумарафона было донести до общественности следующее: объекты культуры и искусства в стране малодоступны для людей с инвалидностью.Но, кроме наушников и микрофонов, в каждом театре должна быть специальная кабина, где сидит комментатор."Конечно, сразу оснастить все театры страны для тифлокомментирования – очень сложно. Поэтому на этом этапе нам важно показать людям, что культура инклюзивности широко практикуется в мире, и что теперь она доступна в Узбекистане. Сейчас количество оборудования позволяет нам проводить несколько спектаклей одновременно", — рассказал Темур Ортиков.Однако все это – проблемы временные, оснащение театров тифлооборудованием уже обсуждают в Министерстве культуры.Главное — вниманиеВ этом году в Ташкенте уже прошли шесть спектаклей, адаптированных для незрячих людей — в театре "Ильхом", в Узбекском национальном академическом драматическом театре, а также в Государственном театре сатиры и в театре музыкальной комедии.Все эти представления озвучили местные специалисты. Сначала они прошли обучение в Москве, в институте "Реакомп" в 2020 году, а затем прошли мастер-классы российских специалистов в Ташкенте. В прошлом году в Ташкент приехала и сама Ирина Безрукова.Чтобы стать хорошим тифлокомментатором, нужно быть внимательным, считает Нозима Бахрамова. Нозима окончила Государственный институт искусств и культуры, часто участвовала и организовывала благотворительные праздники для детей с инвалидностью. Поэтому, когда узнала о возможность выучиться на тифлокомментатора в российском институте, решила, что это будет интересным опытом.Первым спектаклем, в котором Нозима работала как тифлокомментатор, стал "Лазги" в ГАБТ имени Алишера Навои."Было важно понять задумку балетмейстера, просто и понятно рассказать о том, что происходит на сцене. Если говорить в целом, то мы не можем накладывать свой тифлокомментарий на голос актера. В такие моменты, когда слишком много реплик и фраз, начинается самое сложное. Поэтому наш тифлокомментарий должен быть очень коротким, но понятным и содержательным", — говорит она.Читайте также:В Узбекистане создали первый фильм для слепых — видео >>Балет "Щелкунчик" впервые представили для слабовидящих зрителей — фото >>

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узбекистан, сцена, зрение