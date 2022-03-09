https://uz.sputniknews.ru/20220309/skolko-dney-uzbekistantsy-otdoxnut-na-navruz-23215314.html
Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Навруз
Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Навруз
Чем занять себя на весенних каникулах в Узбекистане? UzAirways уже предложила жителям и гостям страны интересный вариант.
2022-03-09T12:01+0500
2022-03-09T12:01+0500
2022-03-09T12:01+0500
общество
навруз
выходные
каникулы
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Весенние каникулы, приуроченные к празднику Навруз, начнутся в Узбекистане в конце следующей недели. Жители смогут отдохнуть сразу пять дней подряд. А те, у кого шестидневная рабочая неделя — четыре дня. Кроме праздничного 21 марта, установлены еще два дополнительных нерабочих дня — 22 и 23 марта.Таким образом, узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут следующие дни:- 20 марта 2022 года – воскресенье (выходной день по календарю);- 21 марта 2022 года – понедельник (праздничный нерабочий день);- 22 марта 2022 года – вторник (дополнительный нерабочий день);- 23 марта 2022 года – среда (дополнительный нерабочий день).При этом сотрудники с пятидневной рабочей неделе отдыхают еще и в субботу — 19 марта.Ранее компания UzAirways сообщила, что и путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле в два раза.Читайте также:Как будут праздновать Навруз в 2022 году >>
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навруз, выходные, каникулы
Сколько дней узбекистанцы отдохнут на Навруз
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Чем занять себя на весенних каникулах в Узбекистане? UzAirways уже предложила жителям и гостям страны интересный вариант.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Весенние каникулы, приуроченные к празднику Навруз, начнутся в Узбекистане в конце следующей недели. Жители смогут отдохнуть сразу пять дней подряд. А те, у кого шестидневная рабочая неделя — четыре дня. Кроме праздничного 21 марта, установлены еще два дополнительных нерабочих дня — 22 и 23 марта.
Таким образом, узбекистанцы, работающие шесть дней в неделю, отдохнут следующие дни:
- 20 марта 2022 года – воскресенье (выходной день по календарю);
- 21 марта 2022 года – понедельник (праздничный нерабочий день);
- 22 марта 2022 года – вторник (дополнительный нерабочий день);
- 23 марта 2022 года – среда (дополнительный нерабочий день).
При этом сотрудники с пятидневной рабочей неделе отдыхают еще и в субботу — 19 марта.
Ранее компания UzAirways сообщила
, что и путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле в два раза.
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