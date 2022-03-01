https://uz.sputniknews.ru/20220301/puteshestvie-v-navruz-uzbekistantsy-smogut-letat-po-strane-za-poltseny-23054608.html

Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены

Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о праздничных скидках к Наврузу на все полеты внутри республики.

2022-03-01T16:39+0500

2022-03-01T16:39+0500

2022-03-01T16:39+0500

туризм

скидки

навруз

авиакомпания uzbekistan airways

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17873419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6987bb84c7a3f513ddfc07750d668b8b.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе UzAirways. Солидные скидки распространяются на все внутренние авиарейсы. Билеты на полеты, которые состоятся с 19 по 23 марта можно купить в два раза дешевле.Накануне стало известно о том, что некоторые категории граждан Узбекистана получат безвозмездную финансовую помощь к празднику Навруз от Общественного благотворительного фонда "Махалля".Речь, в частности, об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, пожилых людях, воспитанниках детских домов "Мехрибонлик", а также гражданах, внесенных в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь", "Молодежную тетрадь", "Тетрадь милосердия".Читайте также:Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных >>Как будут праздновать Навруз в 2022 году >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

скидки, навруз, авиакомпания uzbekistan airways