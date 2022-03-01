Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20220301/puteshestvie-v-navruz-uzbekistantsy-smogut-letat-po-strane-za-poltseny-23054608.html
Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены
Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о праздничных скидках к Наврузу на все полеты внутри республики.
2022-03-01T16:39+0500
2022-03-01T16:39+0500
туризм
скидки
навруз
авиакомпания uzbekistan airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17873419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6987bb84c7a3f513ddfc07750d668b8b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе UzAirways. Солидные скидки распространяются на все внутренние авиарейсы. Билеты на полеты, которые состоятся с 19 по 23 марта можно купить в два раза дешевле.Накануне стало известно о том, что некоторые категории граждан Узбекистана получат безвозмездную финансовую помощь к празднику Навруз от Общественного благотворительного фонда "Махалля".Речь, в частности, об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, пожилых людях, воспитанниках детских домов "Мехрибонлик", а также гражданах, внесенных в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь", "Молодежную тетрадь", "Тетрадь милосердия".Читайте также:Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных &gt;&gt;Как будут праздновать Навруз в 2022 году &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17873419_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_09638bbe4632de8b9f9f2688f96e1b75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
скидки, навруз, авиакомпания uzbekistan airways

Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены

16:39 01.03.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздничные гулянья в парке Навруз
Праздничные гулянья в парке Навруз - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться наGoogle news
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о праздничных скидках к Наврузу на все полеты внутри республики.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе UzAirways.
Солидные скидки распространяются на все внутренние авиарейсы. Билеты на полеты, которые состоятся с 19 по 23 марта можно купить в два раза дешевле.
Накануне стало известно о том, что некоторые категории граждан Узбекистана получат безвозмездную финансовую помощь к празднику Навруз от Общественного благотворительного фонда "Махалля".
Речь, в частности, об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, пожилых людях, воспитанниках детских домов "Мехрибонлик", а также гражданах, внесенных в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь", "Молодежную тетрадь", "Тетрадь милосердия".

Читайте также:

Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных >>
Как будут праздновать Навруз в 2022 году >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0