https://uz.sputniknews.ru/20220301/puteshestvie-v-navruz-uzbekistantsy-smogut-letat-po-strane-za-poltseny-23054608.html
Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены
Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о праздничных скидках к Наврузу на все полеты внутри республики.
2022-03-01T16:39+0500
2022-03-01T16:39+0500
2022-03-01T16:39+0500
туризм
скидки
навруз
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе UzAirways. Солидные скидки распространяются на все внутренние авиарейсы. Билеты на полеты, которые состоятся с 19 по 23 марта можно купить в два раза дешевле.Накануне стало известно о том, что некоторые категории граждан Узбекистана получат безвозмездную финансовую помощь к празднику Навруз от Общественного благотворительного фонда "Махалля".Речь, в частности, об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, пожилых людях, воспитанниках детских домов "Мехрибонлик", а также гражданах, внесенных в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь", "Молодежную тетрадь", "Тетрадь милосердия".Читайте также:Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных >>Как будут праздновать Навруз в 2022 году >>
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скидки, навруз, авиакомпания uzbekistan airways
Путешествие в Навруз: узбекистанцы смогут летать по стране за полцены
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Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о праздничных скидках к Наврузу на все полеты внутри республики.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Путешествовать по Узбекистану в дни празднования Навруза станет дешевле. Об этом сообщили
в пресс-службе UzAirways.
Солидные скидки распространяются на все внутренние авиарейсы. Билеты на полеты, которые состоятся с 19 по 23 марта можно купить в два раза дешевле.
Накануне стало известно
о том, что некоторые категории граждан Узбекистана получат безвозмездную финансовую помощь к празднику Навруз от Общественного благотворительного фонда "Махалля".
Речь, в частности, об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, пожилых людях, воспитанниках детских домов "Мехрибонлик", а также гражданах, внесенных в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь", "Молодежную тетрадь", "Тетрадь милосердия".
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