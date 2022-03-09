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В США признали наличие объектов биологических исследований на Украине
В США признали наличие объектов биологических исследований на Украине
Pаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ответила на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.
2022-03-09T12:33+0500
2022-03-09T12:47+0500
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине.По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".Такое заявление Нуланд сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты биологического оружия.Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов,По его словам, последствием деятельности биолабораторий и реформы здравоохранения стал неуправляемый рост особо опасных инфекционных заболеваний.Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кириллов указал на то, что ВОЗ объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.С 24 февраля идет выполнение поставленной Минздравом Украины задачи по полному уничтожению биоагентов в лабораториях, добавил Кириллов.Читайте также:
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В США признали наличие объектов биологических исследований на Украине

12:33 09.03.2022 (обновлено: 12:47 09.03.2022)
© pixabay.com/webandiБиологическая опасность
Биологическая опасность - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2022
© pixabay.com/webandi
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Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты биологического оружия.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине.

"Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль", — рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате.

По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".
Такое заявление Нуланд сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты биологического оружия.
"В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", — заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.
Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов,
По его словам, последствием деятельности биолабораторий и реформы здравоохранения стал неуправляемый рост особо опасных инфекционных заболеваний.
Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кириллов указал на то, что ВОЗ объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.
С 24 февраля идет выполнение поставленной Минздравом Украины задачи по полному уничтожению биоагентов в лабораториях, добавил Кириллов.
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