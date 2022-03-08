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Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео
Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео
Встреча прошла накануне в Беловежской пуще (Беларусь) и привнесла много чего неожиданного. Подробности — в видео.
2022-03-08T11:31+0500
2022-03-08T11:31+0500
2022-03-08T11:31+0500
видео
украина
госдума рф
москва
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Встреча прошла накануне в Беловежской пуще (Беларусь).Sputnik собрал главные тезисы по итогам переговоров.Помощник президента России Владимир Мединский:Депутат Госдумы Леонид Слуцкий:Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:Специальная военная операция России на Украине длится уже тринадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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украина, видео, госдума рф, москва, киев
Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео
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Глава делегации России на российско-украинских переговорах Владимир Мединский, а также глава Комитета Госдумы по международным делам и член делегации Леонид Слуцкий рассказали журналистам о ходе и итогах переговоров Москвы и Киева.
Встреча прошла накануне в Беловежской пуще (Беларусь).
Sputnik собрал главные тезисы по итогам переговоров.
Помощник президента России Владимир Мединский:
"Надеемся, что с завтрашнего дня гумкоридоры будут работать – украинская сторона заверила нас в этом";
"Наши ожидания от сегодняшних переговоров не оправдались";
"Переговоры России с Украиной будут продолжены в дальнейшем";
"Российская делегация привезла проекты документов – украинцы взяли их с собой в Киев, чтобы изучить".
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий:
"Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз на переговорах будет достигнут результат".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:
"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров – их работу изменят, что обеспечит более эффективную помощь людям";
"По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжатся".
Специальная военная операция России на Украине длится уже тринадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.