https://uz.sputniknews.ru/20220308/itogi-tretego-raunda-o-chem-dogovorilis-rossiya-i-ukraina--video-23202370.html

Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео

Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео

Встреча прошла накануне в Беловежской пуще (Беларусь) и привнесла много чего неожиданного. Подробности — в видео.

2022-03-08T11:31+0500

2022-03-08T11:31+0500

2022-03-08T11:31+0500

видео

украина

госдума рф

москва

киев

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Встреча прошла накануне в Беловежской пуще (Беларусь).Sputnik собрал главные тезисы по итогам переговоров.Помощник президента России Владимир Мединский:Депутат Госдумы Леонид Слуцкий:Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:Специальная военная операция России на Украине длится уже тринадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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украина, видео, госдума рф, москва, киев