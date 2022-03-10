https://uz.sputniknews.ru/20220310/doljnikam-po-alimentam-mogut-zapretit-vodit-avto-i-zaklyuchat-brak-23240560.html

Должникам по алиментам могут запретить водить авто и заключать брак

Должникам по алиментам могут запретить водить авто и заключать брак

Как и чем решено воздействовать на недобросовестных родителей, отказывающихся платить алименты на содержание своих детей — проект закона разработают в течение трех месяцев.

2022-03-10T13:58+0500

2022-03-10T13:58+0500

2022-03-10T13:58+0500

общество

алименты

автомобили

брак

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В течение трех месяцев специалисты Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры должны разработать проект закона, призванного повысить эффективность системы взыскания алиментов. Соответствующее поручение дал президент.В документе должны быть предусмотрены ряд ограничений при наличии задолженности по алиментам:Все ограничения временные и действуют до полного погашения задолженности по выплатам.Воздействовать на недобросовестных родителей решено и публичностью: сведения о тех, кто уклоняется от выполнения алиментных обязательств и объявлен в розыск, будут размещены на официальных сайтах органов принудительного исполнения и в СМИ.также образован новый государственный целевой фонд "Алиментные платежи" при Бюро принудительного исполнения. В Фонд перечислят 50 млрд сумов из средств Фонда развития Бюро принудительного исполнения."Алиментные платежи" станут источником единовременной оплаты образовавшейся задолженности по алиментам при невозможности взыскания денег с должника.В последующем средства будут удержаны с неплательщика, на которого возложено обязательство по уплате алиментов, в принудительном порядке без решения суда.Напомним, с 1 марта 2021 года установлен порядок, в соответствии с которым исполнение должниками алиментных обязательств по исполнительным документам осуществляется через Единую информационную систему исполнения и контроля за алиментными обязательствами.Читайте также:Встретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов >>Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году >>

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алименты, автомобили, брак