https://uz.sputniknews.ru/20220208/skolko-alimentov-vzyskali-s-neplatelschikov-v-2021-godu-22598386.html

Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году

Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году

Что стало с теми, кто не смог выплатить алименты в прошлом году — отчет Бюро принудительного исполнения.

2022-02-08T09:32+0500

2022-02-08T09:32+0500

2022-02-08T09:55+0500

общество

алименты

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В прошлом году Бюро принудительно исполнения (БПИ) трудоустроило 45 800 безработных алиментоплательщиков. Они не могли оплачивать алименты из-за отсутствия работы. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы БПИ Фаррух Тошпулатов.Он также рассказал, что благодаря профилактическим работам удалось примирить более 23 300 семей.Помимо этого, сотрудники службы восстановили в должности 1 297 незаконно уволенных граждан, которым была также выплачена неначисленная заработная плата на сумму 57,5 млрд сумов.Всего за 2021 год органами БПИ взыскано 23,8 трлн сумов. Из них 10,5 трлн сумов – в пользу государства, 7,8 трлн – в пользу субъектов предпринимательства, 4 трлн – в пользу банков и 1,5 млрд – в пользу граждан.Запущена Единая информационная система по контролю и исполнению алиментных обязательств. В нее внесены данные о 295 тысячах получателей и плательщиков алиментов. Благодаря этому нововведению теперь можно ознакомиться с исполнительными действиями онлайн.Читайте также:

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алименты