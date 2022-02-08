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https://uz.sputniknews.ru/20220208/skolko-alimentov-vzyskali-s-neplatelschikov-v-2021-godu-22598386.html
Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году
Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году
Что стало с теми, кто не смог выплатить алименты в прошлом году — отчет Бюро принудительного исполнения.
2022-02-08T09:32+0500
2022-02-08T09:55+0500
общество
алименты
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В прошлом году Бюро принудительно исполнения (БПИ) трудоустроило 45 800 безработных алиментоплательщиков. Они не могли оплачивать алименты из-за отсутствия работы. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы БПИ Фаррух Тошпулатов.Он также рассказал, что благодаря профилактическим работам удалось примирить более 23 300 семей.Помимо этого, сотрудники службы восстановили в должности 1 297 незаконно уволенных граждан, которым была также выплачена неначисленная заработная плата на сумму 57,5 млрд сумов.Всего за 2021 год органами БПИ взыскано 23,8 трлн сумов. Из них 10,5 трлн сумов – в пользу государства, 7,8 трлн – в пользу субъектов предпринимательства, 4 трлн – в пользу банков и 1,5 млрд – в пользу граждан.Запущена Единая информационная система по контролю и исполнению алиментных обязательств. В нее внесены данные о 295 тысячах получателей и плательщиков алиментов. Благодаря этому нововведению теперь можно ознакомиться с исполнительными действиями онлайн.Читайте также:
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алименты

Сколько алиментов взыскали с неплательщиков в 2021 году

09:32 08.02.2022 (обновлено: 09:55 08.02.2022)
© Sputnik / SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Sputnik
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Что стало с теми, кто не смог выплатить алименты в прошлом году, — отчет Бюро принудительного исполнения.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В прошлом году Бюро принудительно исполнения (БПИ) трудоустроило 45 800 безработных алиментоплательщиков. Они не могли оплачивать алименты из-за отсутствия работы. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы БПИ Фаррух Тошпулатов.
Он также рассказал, что благодаря профилактическим работам удалось примирить более 23 300 семей.
Помимо этого, сотрудники службы восстановили в должности 1 297 незаконно уволенных граждан, которым была также выплачена неначисленная заработная плата на сумму 57,5 млрд сумов.
Всего за 2021 год органами БПИ взыскано 23,8 трлн сумов. Из них 10,5 трлн сумов – в пользу государства, 7,8 трлн – в пользу субъектов предпринимательства, 4 трлн – в пользу банков и 1,5 млрд – в пользу граждан.
Запущена Единая информационная система по контролю и исполнению алиментных обязательств. В нее внесены данные о 295 тысячах получателей и плательщиков алиментов. Благодаря этому нововведению теперь можно ознакомиться с исполнительными действиями онлайн.

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