Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220310/kakim-budet-novyy-namangan--prezentatsiya-proekta-23235567.html
Каким будет "Новый Наманган" — презентация проекта
Каким будет "Новый Наманган" — презентация проекта
Ознакомившись с презентацией, президент поручил доработать проект с учетом мнений, предложений и запросов местных жителей. Что имел ввиду Мирзиёев?
2022-03-10T11:31+0500
2022-03-10T11:32+0500
общество
наманган
президент
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23234797_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ede1b833d56918258d4315e7d269d937.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Проект второго этапа строительства городка "Новый Наманган" представили президенту накануне, передает его пресс-служба.Напомним, первый этап предполагал строительство 184 многоквартирных домов на площади 330 гектаров. Кроме того, на 145 гектарах организованы малые промышленные зоны, где нашли работу 10 тысяч местных жителей.Однако в жилье все еще нуждаются 30 тысяч наманганцев, а в ближайшие годы их численность, по прогнозам, будет увеличиваться на 25 тысяч ежегодно.В своей предвыборной программе Шавкат Мирзиёев определил планы по превращению Намангана в город-миллионник и расширению проекта "Новый Наманган".В ходе презентации главе государства представили генеральный план второй фазы строительства городка. Он предусматривает строительство 171 дома на 20 тысяч квартир на площади 272 гектара.Глава государства поинтересовался инфраструктурой городка, обратил внимание на качество будущих домов. Ответственные лица должны будут встретиться с жителями многоквартирных домов и теми, кто нуждается в жилье, изучить их предложения и запросы. С учетом новых данных проект должен быть доработан.Во время презентации президент подчеркнул важность рационального размещения жилой застройки и инженерно-коммуникационных сетей, использования в декоративно-отделочных работах традиций национального зодчества.В городке поручено создать рабочие места и развить сферу услуг. Здесь же будет разбит парк "Новый Узбекистан". Для этого нужно уже начинать заготовку саженцев деревьев, нельзя забывать также об озеленении жилых массивов и территорий вдоль дорог.Отдельное внимание глава государства уделил улучшению инфраструктуры малых промышленных зон, ремонту внутренних дорог и сетей питьевого водоснабжения в Наманганской области. В махаллях будут построены спортивные площадки и комплексы бытового обслуживания.Читайте также:Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото &gt;&gt;Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото &gt;&gt;
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23234797_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_359ea8663a838dfd359f74b5c1cc3331.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наманган, президент, проект

Каким будет "Новый Наманган" — презентация проекта

11:31 10.03.2022 (обновлено: 11:32 10.03.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с проектом второго этапа строительства городка "Новый Наманган"
Президент Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с проектом второго этапа строительства городка Новый Наманган - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться наGoogle news
Ознакомившись с презентацией, президент поручил доработать проект с учетом мнений, предложений и запросов местных жителей. Что имел ввиду Мирзиёев?
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Проект второго этапа строительства городка "Новый Наманган" представили президенту накануне, передает его пресс-служба.
Напомним, первый этап предполагал строительство 184 многоквартирных домов на площади 330 гектаров. Кроме того, на 145 гектарах организованы малые промышленные зоны, где нашли работу 10 тысяч местных жителей.
Однако в жилье все еще нуждаются 30 тысяч наманганцев, а в ближайшие годы их численность, по прогнозам, будет увеличиваться на 25 тысяч ежегодно.
В своей предвыборной программе Шавкат Мирзиёев определил планы по превращению Намангана в город-миллионник и расширению проекта "Новый Наманган".
В ходе презентации главе государства представили генеральный план второй фазы строительства городка. Он предусматривает строительство 171 дома на 20 тысяч квартир на площади 272 гектара.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с проектом второго этапа строительства городка "Новый Наманган"
Президент Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с проектом второго этапа строительства городка Новый Наманган - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
Президент Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с проектом второго этапа строительства городка "Новый Наманган"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства поинтересовался инфраструктурой городка, обратил внимание на качество будущих домов. Ответственные лица должны будут встретиться с жителями многоквартирных домов и теми, кто нуждается в жилье, изучить их предложения и запросы. С учетом новых данных проект должен быть доработан.
Во время презентации президент подчеркнул важность рационального размещения жилой застройки и инженерно-коммуникационных сетей, использования в декоративно-отделочных работах традиций национального зодчества.
В городке поручено создать рабочие места и развить сферу услуг. Здесь же будет разбит парк "Новый Узбекистан". Для этого нужно уже начинать заготовку саженцев деревьев, нельзя забывать также об озеленении жилых массивов и территорий вдоль дорог.
Отдельное внимание глава государства уделил улучшению инфраструктуры малых промышленных зон, ремонту внутренних дорог и сетей питьевого водоснабжения в Наманганской области. В махаллях будут построены спортивные площадки и комплексы бытового обслуживания.

Читайте также:

Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото >>
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0