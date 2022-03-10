https://uz.sputniknews.ru/20220310/kakim-budet-novyy-namangan--prezentatsiya-proekta-23235567.html

Каким будет "Новый Наманган" — презентация проекта

Каким будет "Новый Наманган" — презентация проекта

Ознакомившись с презентацией, президент поручил доработать проект с учетом мнений, предложений и запросов местных жителей. Что имел ввиду Мирзиёев?

2022-03-10T11:31+0500

2022-03-10T11:31+0500

2022-03-10T11:32+0500

общество

наманган

президент

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23234797_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ede1b833d56918258d4315e7d269d937.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Проект второго этапа строительства городка "Новый Наманган" представили президенту накануне, передает его пресс-служба.Напомним, первый этап предполагал строительство 184 многоквартирных домов на площади 330 гектаров. Кроме того, на 145 гектарах организованы малые промышленные зоны, где нашли работу 10 тысяч местных жителей.Однако в жилье все еще нуждаются 30 тысяч наманганцев, а в ближайшие годы их численность, по прогнозам, будет увеличиваться на 25 тысяч ежегодно.В своей предвыборной программе Шавкат Мирзиёев определил планы по превращению Намангана в город-миллионник и расширению проекта "Новый Наманган".В ходе презентации главе государства представили генеральный план второй фазы строительства городка. Он предусматривает строительство 171 дома на 20 тысяч квартир на площади 272 гектара.Глава государства поинтересовался инфраструктурой городка, обратил внимание на качество будущих домов. Ответственные лица должны будут встретиться с жителями многоквартирных домов и теми, кто нуждается в жилье, изучить их предложения и запросы. С учетом новых данных проект должен быть доработан.Во время презентации президент подчеркнул важность рационального размещения жилой застройки и инженерно-коммуникационных сетей, использования в декоративно-отделочных работах традиций национального зодчества.В городке поручено создать рабочие места и развить сферу услуг. Здесь же будет разбит парк "Новый Узбекистан". Для этого нужно уже начинать заготовку саженцев деревьев, нельзя забывать также об озеленении жилых массивов и территорий вдоль дорог.Отдельное внимание глава государства уделил улучшению инфраструктуры малых промышленных зон, ремонту внутренних дорог и сетей питьевого водоснабжения в Наманганской области. В махаллях будут построены спортивные площадки и комплексы бытового обслуживания.Читайте также:Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото >>Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото >>

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманган, президент, проект