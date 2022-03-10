https://uz.sputniknews.ru/20220310/kakovy-perspektivy-inostrannyx-naemnikov-na-ukraine---video-23247869.html

Каковы перспективы иностранных наемников на Украине - видео

Каковы перспективы иностранных наемников на Украине - видео

Что держит иностранных наемников в украинской армии и какие военные преступления совершаются сегодня Киевом - об этом детальнее в видео Sputnik.

2022-03-10T17:57+0500

2022-03-10T17:57+0500

2022-03-10T17:57+0500

видео

украина

киев

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает право использовать оружие даже гражданским, включая женщин и подростков. Чем грозит Зеленскому такое решение? Что из себя представляет ВСУ и почему на Украину толпами едут маргиналы со всей Европы? О мотивах так называемых иностранных наемников, а также о самых жестоких военных преступлениях киевского режима мы поговорили с военным обозревателем "Комсомольской правды", полковником в отставке Виктором Баранцом.Напомним, несколько дней назад власти Узбекистана напомнили о законодательстве страны, предусматривающем уголовное наказание за службу в вооруженных силах иностранного государства.Напоминание появилось на фоне ранее высказанных заявлений офиса президента Украины о создании в стране иностранного легиона для добровольцев из других стран. Там отметили, что желающих хватит на два легиона.Полную версию интервью с полковником в отставке смотрите на канале "Sputnik на русском".Читайте также:Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" >>"Блицкрига не получилось" - политик о 2022 годе на Украине - видео

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украина, видео, киев