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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220310/peregovory-lavrova-i-kuleby-k-chemu-prishli-glavy-mid-rossii-i-ukrainy-23245756.html
Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины
Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины
Чем завершилась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы — в обзоре.
2022-03-10T16:01+0500
2022-03-10T16:07+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей лавров
мид россии
украина
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушолу провели переговоры. Встреча прошла в Анталье и продлилась менее двух часов.Лавров подчеркнул: Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, и готова обсуждать гарантии ее безопасности (а также — гарантии безопасности европейских стран и самой России). "Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства", — сказал министр. Глава МИД также высказался о возможных переговорах Путина и Зеленского.Одной из важных тем, которые затронул Лавров, также стало притеснение русского языка и русскоязычного населения на Украине.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что переговоры были сложными.Министр подчеркнул, что стороны не смогли достичь решения по прекращению огня и Украина не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией.Специальная военная операция России на Украине длится уже пятнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Истоки российско-украинского конфликта &gt;&gt;Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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сергей лавров, мид россии, украина

Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины

16:01 10.03.2022 (обновлено: 16:07 10.03.2022)
© SputnikГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© Sputnik
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Чем завершилась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушолу провели переговоры.
© Пресс-служба МИД Турции / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева), министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (второй справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (в центре) во время встречи на полях дипломатического форума в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева), министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (второй справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (в центре) во время встречи на полях дипломатического форума в Анталье - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева), министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (второй справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (в центре) во время встречи на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД Турции
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Перейти в фотобанк
Встреча прошла в Анталье и продлилась менее двух часов.
Лавров подчеркнул: Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, и готова обсуждать гарантии ее безопасности (а также — гарантии безопасности европейских стран и самой России).
"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства", — сказал министр.
Глава МИД также высказался о возможных переговорах Путина и Зеленского.
Одной из важных тем, которые затронул Лавров, также стало притеснение русского языка и русскоязычного населения на Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что переговоры были сложными.
Министр подчеркнул, что стороны не смогли достичь решения по прекращению огня и Украина не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией.
Специальная военная операция России на Украине длится уже пятнадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Истоки российско-украинского конфликта >>
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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