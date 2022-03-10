Переговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины
16:01 10.03.2022 (обновлено: 16:07 10.03.2022)
© SputnikГлава МИД России Сергей Лавров
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Чем завершилась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушолу провели переговоры.
© Пресс-служба МИД Турции / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева), министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (второй справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (в центре) во время встречи на полях дипломатического форума в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй слева), министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (второй справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (в центре) во время встречи на полях дипломатического форума в Анталье
© Пресс-служба МИД Турции/
Встреча прошла в Анталье и продлилась менее двух часов.
Лавров подчеркнул: Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, и готова обсуждать гарантии ее безопасности (а также — гарантии безопасности европейских стран и самой России).
"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства", — сказал министр.
Глава МИД также высказался о возможных переговорах Путина и Зеленского.
Одной из важных тем, которые затронул Лавров, также стало притеснение русского языка и русскоязычного населения на Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что переговоры были сложными.
Министр подчеркнул, что стороны не смогли достичь решения по прекращению огня и Украина не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией.
Специальная военная операция России на Украине длится уже пятнадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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