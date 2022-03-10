https://uz.sputniknews.ru/20220310/na-granitse-tadjikistana-i-kyrgyzstana-proizoshla-strelba-est-pogibshie-23236251.html
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба: есть погибшие
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба: есть погибшие
Пограничные представители двух стран приняли решение отвести пограничные наряды от места инцидента.
2022-03-10T11:56+0500
2022-03-10T11:56+0500
2022-03-10T12:00+0500
происшествия
кыргызстан
таджикистан
перестрелка
граница
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла утром 10 марта, передает Sputnik Кыргызстан.По данным погранслужбы Кыргызстана, во время несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Погранвойск ГКНБ Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть данный участок.К таджикистанцам прибыло подкрепление. Используя численное превосходство, они попытались выйти на новый рубеж.Кыргызские пограничники оказали сопротивление, началась перестрелка. Раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.Пограничные представители двух стран приняли решение отвести пограничные наряды от места инцидента.В эти минуты переговоры продолжаются.Погранслужба Кыргызстана сообщает, что местность Тескей, где произошла перестрелка, является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана.В свою очередь, Sputnik Таджикистан, ссылаясь на очевидцев, сообщает об одном погибшем. Это пограничник города Исфары.Читайте также:Таджикистан и Кыргызстан начинают демаркацию границы >>Что случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана — мнения сторон >>
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кыргызстан, таджикистан, перестрелка, граница
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба: есть погибшие
11:56 10.03.2022 (обновлено: 12:00 10.03.2022) Подписаться на
Пограничные представители двух стран приняли решение отвести пограничные наряды от места инцидента.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла утром 10 марта, передает Sputnik Кыргызстан
.
По данным погранслужбы Кыргызстана, во время несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Погранвойск ГКНБ Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть данный участок.
К таджикистанцам прибыло подкрепление. Используя численное превосходство, они попытались выйти на новый рубеж.
Кыргызские пограничники оказали сопротивление, началась перестрелка. Раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.
Пограничные представители двух стран приняли решение отвести пограничные наряды от места инцидента.
В эти минуты переговоры продолжаются.
Погранслужба Кыргызстана сообщает, что местность Тескей, где произошла перестрелка, является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана.
В свою очередь, Sputnik Таджикистан
, ссылаясь на очевидцев, сообщает об одном погибшем. Это пограничник города Исфары.
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