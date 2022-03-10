https://uz.sputniknews.ru/20220310/na-neskolkix-perekrestkax-samarkanda-postroyat-puteprovody-dorogi-rasshiryat-23252485.html

На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширят

На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширят

О реконструкции дорог в Самарканде читайте в материале.

2022-03-10T20:11+0500

2022-03-10T20:11+0500

2022-03-10T20:11+0500

общество

самарканд

дороги

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На 11 перекрестках Самарканда построят путепроводы, три моста, ряд дорог расширят.Об этом заявили на очередной сессии Самаркандского городского Совета народных депутатов, передает телеканал STV.В частности, в этом году собираются соединить улицу Гагарина с кольцевой дорогой М-37А. В кратчайшие сроки завершить реконструкцию улицы Шахи-Зинда. Расширить часть улицы Гагарина, начиная от улицы Амира Темура до улицы Узбекистанской.Кроме того, планируют построить путепроводы на 11 перекрестках. Они появятся на пересечении городских улиц Ибн Сино-Дагбитская, Рудаки-Дагбитская, Рудаки-Гагарина, Мирзо Улугбека-Гагарина, Амир Темура-Гагарина, Регистанская-Дагбитская, Садриддин Айни-Термезская, Садриддин Айни-Пенджикентская.Новые мосты появятся на автомобильных дорогах М-39, А-377 и М-37А.Такое решение приняли из-за большого количества ДТП. В прошлом году в Самарканде зафиксировали 191 аварию, в которых погибло 20 человек и еще 180 пострадали. Эти цифры заметно выросли по сравнению с 2020 годом. Ранее в Самарканде тоннель за 14 млн долларов не выстоял против осадков.Читайте также:В Самарканде разработали новый сорт картофеляРегионы Таджикистана оказались "оторваны" друг от друга из-за лавин

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самарканд, дороги