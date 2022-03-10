https://uz.sputniknews.ru/20220310/regiony-tadjikistana-okazalis-otorvany-drug-ot-druga-iz-za-lavin-23232326.html

Регионы Таджикистана оказались "оторваны" друг от друга из-за лавин

Регионы Таджикистана оказались "оторваны" друг от друга из-за лавин

За двое суток в стране были зафиксированы 46 снежных лавин, причем 12 из них очень большие — до 15 метров высотой, более 180 метров в ширину.

2022-03-10T09:31+0500

2022-03-10T09:31+0500

2022-03-10T09:31+0500

в мире

таджикистан

лавина

сход лавины

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Автомобильное сообщение между центром и севером Таджикистана прервано. Дорога Душанбе — Чанак, соединяющая два региона, оказалась заблокирована из-за массового схода снежных лавин.Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на компанию IRS. За двое суток на автотрассе были зафиксированы 46 снежных лавин, причем 12 из них очень большие — до 15 метров высотой, более 180 метров в ширину. Две лавины перекрыли течение реки Варзоб, из-за чего вода вышла из берегов и затопила лавинозащитную галерею на этой дороге.Дорога Душанбе — Чанак входит в список самых опасных маршрутов в Таджикистане.На днях о лавинной опасности также предупредили узбекские синоптики. Меры предосторожности призвали соблюдать жителей сразу семи областей Узбекистана. Неустойчивая погода сохранится до конца рабочей недели из-за выхода влажных облачных массивов с Зарубежного юга и с районов Каспийского моря.Читайте также:

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таджикистан, лавина, сход лавины