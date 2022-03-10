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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-biolaboratoriyax-ssha-na-ukraine-veli-opyty-s-covid-letuchix-myshey---video-23238365.html
В Минобороны раскрыли, что происходило в биолабораториях США на Украине — видео
В Минобороны раскрыли, что происходило в биолабораториях США на Украине — видео
Минобороны России обнаружило на Украине биолаборатории, работавшие на США. Американцы это уже подтвердили. Что они там делали?
2022-03-10T13:42+0500
2022-03-10T13:48+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сша
биолаборатории
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На Украине в биолабораториях, которые создали и финансировали США, проводили опыты с коронавирусом летучих мышей.Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В Госдепартаменте США заявили, что не располагают лабораториями на Украине. Впрочем, еще до этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала наличие биологических исследовательских объектов на Украине.Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".В ближайшее время в Минобороны России намерены рассекретить новый пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине.Читайте также:
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сша, биолаборатории

В Минобороны раскрыли, что происходило в биолабораториях США на Украине — видео

13:42 10.03.2022 (обновлено: 13:48 10.03.2022)
© pexels.com/pixabayБелый Мышонок
Белый Мышонок - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© pexels.com/pixabay
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В Минобороны России рассказали, чем именно занимались американцы в биолабораториях на Украине.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На Украине в биолабораториях, которые создали и финансировали США, проводили опыты с коронавирусом летучих мышей.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей", — сказал Конашенков.
В Госдепартаменте США заявили, что не располагают лабораториями на Украине. Впрочем, еще до этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала наличие биологических исследовательских объектов на Украине.
Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.
По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".
В ближайшее время в Минобороны России намерены рассекретить новый пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине.
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