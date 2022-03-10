https://uz.sputniknews.ru/20220310/utverjdena-programma-podderjki-devushek-i-jenschin-chto-v-nee-voydet-23234028.html

Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдет

Утверждена программа поддержки девушек и женщин: что в нее войдет

Не менее 300 целевых квот будет выделено для поступления женщин в докторантуру государственных научных организаций или государственных высших образовательных учреждений.

2022-03-10T10:34+0500

2022-03-10T10:34+0500

2022-03-10T10:53+0500

общество

женщины

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022–2026 годы.Социальные пособия и образованиеС сентября этого года пособие по беременности и родам смогут получить женщины с непрерывным трудовым стажем в течение последних 6 месяцев. Правило распространяется на все предприятия, за исключением бюджетных. Выплаты будут начисляться из госбюджета.С 2022/2023 учебного года из этого же источника направят не менее 1,8 трлн сумов банкам для выдачи беспроцентных кредитов на оплату образовательных контрактов женщин.Еще не менее 200 млрд сумов выделяется из госбюджета на финансирование контрактных платежей всех женщин, обучающихся в магистратуре.Кроме того ежегодно Фонд "Эл-юрт умиди" будет выделять дополнительные гранты для обучения в зарубежных вузах 50 женщинам – по образовательным программам бакалавриата, 10 женщинам –магистратуры.Областные хокимияты также будут финансировать на безвозвратной основе образовательные контракты 2 100 студенток из социально нуждающихся семей, сирот или оставшихся без попечения родителей. Выплаты будут производится за счет дополнительных источников местных бюджетов.На учебу вне общих параметров приема будут приниматься 500 женщин, имеющих трудовой стаж по специальности не менее 5 лет, но не имеющих высшего образования. Они смогут учиться в бакалавриате на платно-контрактной основе.Ежегодно не менее 300 целевых квот будет выделено для поступления женщин в докторантуру государственных научных организаций или государственных высших образовательных учреждений.Вместе с тем, планируется создать отдельный Университет по обучению в основном девушек по таким направлениям, как "дизайн", "текстиль", "информационные технологии", "экономика отраслей", "маркетинг".При этом Университете поэтапно будут образованы региональные техникумы при участии хлопково-текстильных и шелководческих кластеров.Каждый март решено проводить конкурс практических инновационных проектов "Женщина-ученый", кроме того создается "Общество женщин-ученых".Содействие занятости и налоговые льготыС 1 июня 2022 года внедряется новый порядок обучения женщин профессиям на основе госзаказа. При моноцентрах "Ишга мархамат" Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента образуются центры оценки квалификации.Тем, кто получил квалификационный сертификат, выделят субсидии соразмерно расходам на обучение для налаживания трудовой деятельности.С 1 сентября 2022 года будет создан Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов.Субъекты малого предпринимательства, расположенные на этих территориях получат ряд льгот и преференций, если количество работников будет не менее 10 человек, а фонд оплаты труда женщин, составит не менее 50 процентов от общей цифры. Так, с сентября 2022 года по январь 2025 года:Читайте также: В Узбекистане появятся "Женщины-наставницы" >>Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов >>

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женщины, социальная поддержка