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https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-kakix-regionax-uzbekistana-obyavlena-selevaya-opasnost-23244670.html
В каких регионах Узбекистана объявлена селевая опасность
В каких регионах Узбекистана объявлена селевая опасность
Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
2022-03-10T16:41+0500
2022-03-10T16:41+0500
общество
узбекистан
селевые потоки
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана:Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районам республики с 11 по 15 марта.Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.Ранее синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана.Читайте также:
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узбекистан, селевые потоки

В каких регионах Узбекистана объявлена селевая опасность

16:41 10.03.2022
© PixabayСелевой поток
Селевой поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© Pixabay
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Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана:
Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Юкоричирчикскому, Пскентскому районам;
Кашкадарьинская область: по Яккабаггскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзкому, Камашинскому, Гузарскому, Касанскому районам;
Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому районам;
Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттакурганскому районам;
Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому, Зафарабдскому районам;
Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
Ферганская область: по Сохскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
Андижанская область: по Андижанскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Улугнорскому районам.
Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районам республики с 11 по 15 марта.
Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
Ранее синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана.
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