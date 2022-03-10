https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-kakix-regionax-uzbekistana-obyavlena-selevaya-opasnost-23244670.html

В каких регионах Узбекистана объявлена селевая опасность

В каких регионах Узбекистана объявлена селевая опасность

Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.

2022-03-10T16:41+0500

2022-03-10T16:41+0500

2022-03-10T16:41+0500

общество

узбекистан

селевые потоки

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узгидромет объявил о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана:Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районам республики с 11 по 15 марта.Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.Ранее синоптики предупредили о лавинной опасности в семи областях Узбекистана.Читайте также:

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узбекистан, селевые потоки