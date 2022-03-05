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Сколько автомобилей в Узбекистане — статистика
Сколько автомобилей в Узбекистане — статистика
Сколько человек имеют собственный автомобиль в Узбекистане — Госкомстат обновил данные.
2022-03-05T16:32+0500
2022-03-05T16:32+0500
общество
автомобили
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Госкомстате пересчитали количество автомобилей у жителей в Узбекистане. К началу года общее количество машин, находящихся в собственности физических лиц, составило 3 051 734.Эта цифра выросла, по сравнению с показателями прошлого года, на 284 608.Таким образом, на 1 000 постоянных жителей республики приходится в среднем 87 автомобилей.По статистике, автомобиль в стране имеет каждый 12-й житель.Напомним, в прошлом году с конвейера вышло 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в шоурумах UzAuto Motors.Ранее мы писали, что с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.Читайте также:Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане &gt;&gt;LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера &gt;&gt;
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автомобили, узбекистан, статистика

Сколько автомобилей в Узбекистане — статистика

16:32 05.03.2022
© AP PhotoКроссовер Chevrolet Equinox
Кроссовер Chevrolet Equinox - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2022
© AP Photo
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Сколько человек имеют собственный автомобиль в Узбекистане — Госкомстат обновил данные.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Госкомстате пересчитали количество автомобилей у жителей в Узбекистане. К началу года общее количество машин, находящихся в собственности физических лиц, составило 3 051 734.
Эта цифра выросла, по сравнению с показателями прошлого года, на 284 608.
Таким образом, на 1 000 постоянных жителей республики приходится в среднем 87 автомобилей.
По статистике, автомобиль в стране имеет каждый 12-й житель.
Напомним, в прошлом году с конвейера вышло 236 667 автомобилей. Большинство из них – уже на дорогах города, часть – еще ожидает своего покупателя в шоурумах UzAuto Motors.
Ранее мы писали, что с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.

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