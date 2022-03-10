https://uz.sputniknews.ru/20220310/video-chto-mogli-proizvodit-v-amerikanskix-biolaboratoriyax-na-ukraine-23234358.html

Видео: что могли производить в американских биолабораториях на Украине

Видео: что могли производить в американских биолабораториях на Украине

Минобороны России обнаружило на Украине биолаборатории, работавшие на США. Американцы это уже подтвердили. Что они там делали?

2022-03-10T12:45+0500

2022-03-10T12:45+0500

2022-03-10T12:45+0500

видео

украина

биолаборатории

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Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко. Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты биологического оружия.В Вашингтоне это подтвердили: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала наличие биологических исследовательских объектов на Украине.По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.Что именно могли производить в американских биолабораториях на Украине? Подробнее об этом — в видео.Читайте также:

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украина, биолаборатории, видео