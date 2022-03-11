https://uz.sputniknews.ru/20220311/facebook-razreshil-svoim-polzovatelyam-prizyvy-k-rasprave-nad-russkimi-23262183.html
Facebook разрешил своим пользователям призывы к расправе над русскими
Facebook разрешил своим пользователям призывы к расправе над русскими
Компания Meta нарушила свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве.
2022-03-11T12:19+0500
2022-03-11T12:19+0500
2022-03-11T12:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
facebook
пользователь
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Meta Platforms из-за ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против россиян и российских военных. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на внутренние документы корпорации.Теперь в соцсети можно призывать к смерти президента России Владимира Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако в посте не должно быть указано местоположение или метод.Как утверждается, призывы к насилию над русскими пропустят, если в сообщении явно говорится о спецоперации на Украине. Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях, а "некоторые страны" — это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Украина. Агентство утверждает, что соответствующие электронные письма уже направлены модераторам контента.Таким образом Meta нарушает свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве.Facebook не в первый раз меняет правила модерации контента, за эту непоследовательность он уже подвергался критике. Одно из таких "исключений" произошло в прошлом году, когда Facebook разрешил иранским активистам призывать к смерти верховного лидера страны Али Хаменеи.Что касается антироссийских поправок, газета характеризует их появление как "крайне необычное", но в то же время последовательное: на прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено "восхвалять" неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине.В Посольстве РФ в США назвали этот шаг экстремистской деятельностью, заявив, что пользователи не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.Читайте также:Гаспарян оценил, когда падет преступный киевский режим — видео >>Видео: Россия не пойдет на уступки и достигнет своих целей — мнение эксперта >>
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facebook, пользователь
Facebook разрешил своим пользователям призывы к расправе над русскими
12:19 11.03.2022 (обновлено: 12:38 11.03.2022) Подписаться на
Компания Meta нарушила свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Meta Platforms из-за ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против россиян и российских военных. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на внутренние документы корпорации.
Теперь в соцсети можно призывать к смерти президента России Владимира Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако в посте не должно быть указано местоположение или метод.
Как утверждается, призывы к насилию над русскими пропустят, если в сообщении явно говорится о спецоперации на Украине. Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях, а "некоторые страны" — это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия и Украина. Агентство утверждает, что соответствующие электронные письма уже направлены модераторам контента.
Таким образом Meta нарушает свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве.
Facebook не в первый раз меняет правила модерации контента, за эту непоследовательность он уже подвергался критике. Одно из таких "исключений" произошло в прошлом году, когда Facebook разрешил иранским активистам призывать к смерти верховного лидера страны Али Хаменеи.
Что касается антироссийских поправок, газета характеризует их появление как "крайне необычное", но в то же время последовательное: на прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено "восхвалять" неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине.
В Посольстве РФ в США назвали этот шаг экстремистской деятельностью, заявив, что пользователи не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.
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