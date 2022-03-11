https://uz.sputniknews.ru/20220311/jiteli-dvux-stolichnyx-rayonov-ostalis-bez-vody--prichiny-23269791.html

Жители двух столичных районов остались без воды — причины

Жители двух столичных районов остались без воды — причины

Названы адреса, по которым временно не будет водоснабжения - это 17 махаллей в двух районах столицы.

2022-03-11T15:39+0500

2022-03-11T15:39+0500

2022-03-11T15:39+0500

общество

отключение воды

жители

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Жители сразу двух районов Ташкента остались без воды. Специалисты ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti" объяснили произошедшее сбоем в работе сети D-1000 на территории водозаборной станции "Буз-Су" в Юнусабадском районе.В этой связи подача воды приостановлена в махаллях: "Фирдавси", "Шивли", "Мингурик", "Янги тарнов", "Отчопар", "Шахристан", "Халкабад", "Эзгулик", "Инжабад", "Отчопар 1", "Отчопар 2", "Хиёбонтепа", "Ифтихор", "Янги Арык", "Турк курган", "Уста Ширин", "Аккурган", 4 массив - центр, Городская больница № 7.Точные сроки проведения ремонтных работ пока не называют. Жителей этих махаллей и объектов социального значения обеспечат водой с помощью водовозной техники.Читайте также: Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане >>В сферу водоснабжения Узбекистана вложат 40 трлн сумов >>

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отключение воды, жители