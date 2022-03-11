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Жители двух столичных районов остались без воды — причины
Жители двух столичных районов остались без воды — причины
Названы адреса, по которым временно не будет водоснабжения - это 17 махаллей в двух районах столицы.
2022-03-11T15:39+0500
2022-03-11T15:39+0500
общество
отключение воды
жители
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Жители сразу двух районов Ташкента остались без воды. Специалисты ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti" объяснили произошедшее сбоем в работе сети D-1000 на территории водозаборной станции "Буз-Су" в Юнусабадском районе.В этой связи подача воды приостановлена в махаллях: "Фирдавси", "Шивли", "Мингурик", "Янги тарнов", "Отчопар", "Шахристан", "Халкабад", "Эзгулик", "Инжабад", "Отчопар 1", "Отчопар 2", "Хиёбонтепа", "Ифтихор", "Янги Арык", "Турк курган", "Уста Ширин", "Аккурган", 4 массив - центр, Городская больница № 7.Точные сроки проведения ремонтных работ пока не называют. Жителей этих махаллей и объектов социального значения обеспечат водой с помощью водовозной техники.Читайте также: Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане &gt;&gt;В сферу водоснабжения Узбекистана вложат 40 трлн сумов &gt;&gt;
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отключение воды, жители

Жители двух столичных районов остались без воды — причины

15:39 11.03.2022
© СС0 / Unsplash / Luis TostaКран с водой
Кран с водой - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2022
© СС0 / Unsplash / Luis Tosta
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Названы адреса, по которым временно не будет водоснабжения - это 17 махаллей в двух районах столицы.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Жители сразу двух районов Ташкента остались без воды. Специалисты ООО "Toshkent shahar suv ta'minoti" объяснили произошедшее сбоем в работе сети D-1000 на территории водозаборной станции "Буз-Су" в Юнусабадском районе.
В этой связи подача воды приостановлена в махаллях: "Фирдавси", "Шивли", "Мингурик", "Янги тарнов", "Отчопар", "Шахристан", "Халкабад", "Эзгулик", "Инжабад", "Отчопар 1", "Отчопар 2", "Хиёбонтепа", "Ифтихор", "Янги Арык", "Турк курган", "Уста Ширин", "Аккурган", 4 массив - центр, Городская больница № 7.
Точные сроки проведения ремонтных работ пока не называют. Жителей этих махаллей и объектов социального значения обеспечат водой с помощью водовозной техники.

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