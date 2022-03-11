https://uz.sputniknews.ru/20220311/kitay-sdelal-voennomu-korablyu-ssha-poslednee-preduprejdenie--video-23262712.html
Китай сделал военному кораблю США последнее предупреждение — видео
Китай сделал военному кораблю США последнее предупреждение — видео
О том, как отреагировал МИД Китая на военный корабль США в Тайваньском проливе, читайте в материале.
2022-03-11T13:20+0500
2022-03-11T13:20+0500
2022-03-11T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Китайской народной республики (КНР) вынесло американскому военному кораблю "последнее китайское предупреждение".Об этом передает Sputnik Казахстан.Когда военный корабль США появился в Тайваньском проливе, официальный представитель МИД Китая немедленно сделал заявление.Он предельно ясно намекнул, что вся Китайская народная республика при необходимости будет сражаться за Тайвань:"В народно-освободительной армии КНР состоят 1,4 млрд человек", — отметил представитель МИД, очевидно, имея в виду всё население Китая.Ранее в Минобороны Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша.Американский ракетный эсминец USS Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, Пекин призывал Вашингтон прекратить подобные провокации.Действия американской стороны серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, а также стали доказательством того, что США стремятся к милитаризации Южно-Китайского моря, говорил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.Читайте также:Китай сделал жесткое "тайваньское" предупреждение СШАКитай отомстит Западу за русских кошек
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корабль, китай, сша, тайвань
Китай сделал военному кораблю США последнее предупреждение — видео
13:20 11.03.2022 (обновлено: 13:28 11.03.2022) Подписаться на
О том, как отреагировал МИД Китая на американский военный корабль в Тайваньском проливе, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Китайской народной республики (КНР) вынесло американскому военному кораблю "последнее китайское предупреждение".
Об этом передает Sputnik Казахстан
.
Когда военный корабль США появился в Тайваньском проливе, официальный представитель МИД Китая немедленно сделал заявление.
Он предельно ясно намекнул, что вся Китайская народная республика при необходимости будет сражаться за Тайвань:
"В народно-освободительной армии КНР состоят 1,4 млрд человек", — отметил представитель МИД, очевидно, имея в виду всё население Китая.
Ранее в Минобороны Китая обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша.
Американский ракетный эсминец USS Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, Пекин призывал Вашингтон прекратить подобные провокации.
Действия американской стороны серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, а также стали доказательством того, что США стремятся к милитаризации Южно-Китайского моря, говорил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.