https://uz.sputniknews.ru/20220310/video-kak-uzbekistan-i-rossiya-namereny-uvelichit-turpotok--plan-deystviy-23248818.html
Видео: как Узбекистан и Россия намерены увеличить турпоток — план действий
Видео: как Узбекистан и Россия намерены увеличить турпоток — план действий
Какие мероприятия планируют специалисты сферы туризма в ближайшее время и как намерены увеличить турпоток — читайте в материале.
2022-03-10T18:52+0500
2022-03-10T18:52+0500
2022-03-10T18:52+0500
туризм
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма. С этой целью российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и вице-премьер – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий, который предполагает создание условий для роста турпотока между странами.Кроме того, в рамках межправительственной комиссии будет создана отдельная российско-узбекская подкомиссия по сотрудничеству в области туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе: О том, какие турпакеты может предложить Узбекистан российским студентам рассказал в интервью Sputnik Узбекистан руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана Денис Ким. По его словам, туризм – одно из направлений, которое интересует российскую молодежь.Союз молодежи даже инициировал создание и развитие в республике такого направления, как молодежный туризм. Однако пока это проект-предложение.Читайте также:Чем россиян восхищает Ташкент – видео >>Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика >>
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узбекистан, туристы
Видео: как Узбекистан и Россия намерены увеличить турпоток — план действий
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Какие мероприятия планируют специалисты сферы туризма в ближайшее время и как намерены увеличить турпоток — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма. С этой целью российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и вице-премьер – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий, который предполагает создание условий для роста турпотока между странами.
Уверен, совместная работа по укреплению туристических связей позволит открыть новые направления и обеспечить условия для доступного и познавательного отдыха для граждан наших государств.
Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Российской Федерации
Кроме того, в рамках межправительственной комиссии будет создана отдельная российско-узбекская подкомиссия по сотрудничеству в области туризма.
Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:
Проведение Года туризма России и Узбекистана.
Запуск трансграничного туристического маршрута "Великий Шелковый путь".
Создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.
О том, какие турпакеты может предложить Узбекистан российским студентам рассказал в интервью Sputnik Узбекистан
руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана Денис Ким. По его словам, туризм – одно из направлений, которое интересует российскую молодежь.
Союз молодежи даже инициировал создание и развитие в республике такого направления, как молодежный туризм. Однако пока это проект-предложение.
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