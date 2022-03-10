https://uz.sputniknews.ru/20220310/video-kak-uzbekistan-i-rossiya-namereny-uvelichit-turpotok--plan-deystviy-23248818.html

Видео: как Узбекистан и Россия намерены увеличить турпоток — план действий

Видео: как Узбекистан и Россия намерены увеличить турпоток — план действий

Какие мероприятия планируют специалисты сферы туризма в ближайшее время и как намерены увеличить турпоток — читайте в материале.

2022-03-10T18:52+0500

2022-03-10T18:52+0500

2022-03-10T18:52+0500

туризм

узбекистан

туристы

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма. С этой целью российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко и вице-премьер – министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий, который предполагает создание условий для роста турпотока между странами.Кроме того, в рамках межправительственной комиссии будет создана отдельная российско-узбекская подкомиссия по сотрудничеству в области туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе: О том, какие турпакеты может предложить Узбекистан российским студентам рассказал в интервью Sputnik Узбекистан руководитель отдела международных связей центрального совета Союза молодежи Узбекистана Денис Ким. По его словам, туризм – одно из направлений, которое интересует российскую молодежь.Союз молодежи даже инициировал создание и развитие в республике такого направления, как молодежный туризм. Однако пока это проект-предложение.Читайте также:Чем россиян восхищает Ташкент – видео >>Из каких стран студенты едут в Россию за знаниями — графика >>

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узбекистан, туристы