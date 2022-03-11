https://uz.sputniknews.ru/20220311/na-granitse-kyrgyzstana-i-tadjikistana-nochyu-snova-byla-perestrelka-23259378.html

На границе Кыргызстана и Таджикистана ночью снова произошла перестрелка

На границе Кыргызстана и Таджикистана ночью снова произошла перестрелка

Подробности о перестрелки между военнослужащими пограничниками на границе Таджикистана и Кыргызстана читайте в материале.

2022-03-11T10:57+0500

2022-03-11T10:57+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сегодня ночью на границе Кыргызстана и Таджикистана опять произошла перестрелка между пограничниками. Об этом передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на погранслужбу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).Около трех часов ночи на участке дороги Баткен — Исфана в местности Эки-Таш пограничники из Таджикистана стали бросать камни в проезжавшие мимо автомобили. Позже они не выполнили призывы кыргызских пограничников остановиться, добавили в ГКНБ.По их словам, пограничникам из Кыргызстана пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы прекратить незаконные действия таджикских военнослужащих.В это время другой пограничный отряд Таджикистана, служивший в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники, уточнили в пресс-службе.Пострадавших и раненых с кыргызской стороны нет, отметили в погранслужбе.Для недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а потом встречу на месте происшествия.Перестрелка между пограничниками с обеих сторон произошла также утром 10 марта.По данным погранслужбы Кыргызстана, во время несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Погранвойск ГКНБ Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть данный участок.К таджикистанцам прибыло подкрепление. Используя численное превосходство, они попытались выйти на новый рубеж.Кыргызские пограничники оказали сопротивление, началась перестрелка. Раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.Пограничные представители двух стран приняли решение отвести пограничные наряды от места инцидента.Читайте также:

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кыргызстан, таджикистан, перестрелка