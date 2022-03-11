https://uz.sputniknews.ru/20220311/onlayn-prodaji-uzbekistanskoy-odejdy-v-rossii-vyrosli-na-90-23270872.html
Онлайн-продажи узбекистанской одежды в России выросли на 90%
Онлайн-продажи узбекистанской одежды в России выросли на 90%
Продукция из Узбекистана пользуется спросом на российском рынке благодаря качеству сырья и ценовой политике. Особенно это актуально сейчас, считают аналитики.
2022-03-11T20:00+0500
2022-03-11T20:00+0500
2022-03-11T20:00+0500
экономика
одежда
продукция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В России вырос спрос на одежду, сделанную в Узбекистане.В 2021 году онлайн-продажи узбекистанского текстиля увеличились на 90% по сравнению с 2020-м. Причем чаще всего в линейке текстильных изделий, произведенных в Узбекистане, россияне выбирают детскую одежду.Статистическими данными с агентством Sputnik поделился российский онлайн-ритейлер Wildberries.Популярностью среди российских покупателей пользуются и сшитые в Узбекистане спортивные костюмы — по данным ритейлера, рост их продаж в 2021 году вырос на 427% по сравнению с 2020-м.Напомним: с февраля этого года Wildberries начал доставлять заказы по Узбекистану: первый пункт выдачи в республике открылся в Ташкенте. А о планах выйти на узбекистанской рынок компания объявила еще в 2020 году. Как сообщали в компании, запуск интернет-магазина в Узбекистане позволит представителям местного бизнеса продавать свою продукцию в России и других странах, где представлен ритейлер.По данным Государственного комитета по статистике, Россия является главным покупателем текстильной продукции Узбекистана. Только в январе этого года российские компании закупили у республики текстиль на сумму $39,4 млн.При этом общая сумма экспорта узбекистанского текстиля в 26 стран за январь составила $72,3 млн — то есть 54,5% из этого объема приходится на российских потребителей.Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес? >>Как стало известно 3 марта, на совещании по социально-экономическому развитию отраслей под председательством президента Шавката Мирзиёева, с начала года экспорт текстиля увеличился в 1,3 раза.Узбекистан уделяет большое внимание развитию текстильной промышленности — в прошлом году власти вложили в производство текстиля порядка $1,1 млрд, или 5,2% от общего объема инвестиций в основной капитал по республике.В 2021 году текстильную продукцию по стране производили 5 342 предприятия. Больше всего предприятий представлено в Ташкенте — 828. Пошивом текстиля активно занимается и Ферганская область — 817 предприятий. Замыкает тройку регионов-лидеров по производству текстиля Андижанская область — 578 предприятий.Читайте также:
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одежда, продукция, узбекистан
Онлайн-продажи узбекистанской одежды в России выросли на 90%
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Продукция из Узбекистана пользуется спросом на российском рынке благодаря качеству сырья и ценовой политике, считают аналитики.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В России вырос спрос на одежду, сделанную в Узбекистане.
В 2021 году онлайн-продажи узбекистанского текстиля увеличились на 90% по сравнению с 2020-м. Причем чаще всего в линейке текстильных изделий, произведенных в Узбекистане, россияне выбирают детскую одежду.
Статистическими данными с агентством Sputnik
поделился российский онлайн-ритейлер Wildberries.
"Динамичнее всего спрос рос на детское нижнее белье, рост продаж в штуках составил 680%. Также выросли продажи спортивных водолазок (638%), детских рубашек (633%), банных халатов (601%), детских кофт (593%)", — сообщили в пресс-службе компании.
Популярностью среди российских покупателей пользуются и сшитые в Узбекистане спортивные костюмы — по данным ритейлера, рост их продаж в 2021 году вырос на 427% по сравнению с 2020-м.
"Продукция от производителей из Узбекистана пользуется высоким спросом у российских покупателей благодаря высокому качеству сырья и привлекательным ценам", — заявили в пресс-службе.
Напомним: с февраля этого года Wildberries начал доставлять заказы по Узбекистану: первый пункт выдачи в республике открылся в Ташкенте. А о планах выйти на узбекистанской рынок компания объявила еще в 2020 году.
Как сообщали в компании, запуск интернет-магазина в Узбекистане позволит представителям местного бизнеса продавать свою продукцию в России и других странах, где представлен ритейлер.
По данным Государственного комитета по статистике, Россия является главным покупателем текстильной продукции Узбекистана. Только в январе этого года российские компании закупили у республики текстиль на сумму $39,4 млн.
При этом общая сумма экспорта узбекистанского текстиля в 26 стран за январь составила $72,3 млн — то есть 54,5% из этого объема приходится на российских потребителей.
Как стало известно 3 марта, на совещании по социально-экономическому развитию отраслей под председательством президента Шавката Мирзиёева, с начала года экспорт текстиля увеличился в 1,3 раза.
Узбекистан уделяет большое внимание развитию текстильной промышленности — в прошлом году власти вложили в производство текстиля порядка $1,1 млрд, или 5,2% от общего объема инвестиций в основной капитал по республике.
В 2021 году текстильную продукцию по стране производили 5 342 предприятия. Больше всего предприятий представлено в Ташкенте — 828. Пошивом текстиля активно занимается и Ферганская область — 817 предприятий.
Замыкает тройку регионов-лидеров по производству текстиля Андижанская область — 578 предприятий.