https://uz.sputniknews.ru/20220311/onlayn-prodaji-uzbekistanskoy-odejdy-v-rossii-vyrosli-na-90-23270872.html

Онлайн-продажи узбекистанской одежды в России выросли на 90%

Онлайн-продажи узбекистанской одежды в России выросли на 90%

Продукция из Узбекистана пользуется спросом на российском рынке благодаря качеству сырья и ценовой политике. Особенно это актуально сейчас, считают аналитики.

2022-03-11T20:00+0500

2022-03-11T20:00+0500

2022-03-11T20:00+0500

экономика

одежда

продукция

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23271624_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_865c1c5e9c697296a1605b232c35d092.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В России вырос спрос на одежду, сделанную в Узбекистане.В 2021 году онлайн-продажи узбекистанского текстиля увеличились на 90% по сравнению с 2020-м. Причем чаще всего в линейке текстильных изделий, произведенных в Узбекистане, россияне выбирают детскую одежду.Статистическими данными с агентством Sputnik поделился российский онлайн-ритейлер Wildberries.Популярностью среди российских покупателей пользуются и сшитые в Узбекистане спортивные костюмы — по данным ритейлера, рост их продаж в 2021 году вырос на 427% по сравнению с 2020-м.Напомним: с февраля этого года Wildberries начал доставлять заказы по Узбекистану: первый пункт выдачи в республике открылся в Ташкенте. А о планах выйти на узбекистанской рынок компания объявила еще в 2020 году. Как сообщали в компании, запуск интернет-магазина в Узбекистане позволит представителям местного бизнеса продавать свою продукцию в России и других странах, где представлен ритейлер.По данным Государственного комитета по статистике, Россия является главным покупателем текстильной продукции Узбекистана. Только в январе этого года российские компании закупили у республики текстиль на сумму $39,4 млн.При этом общая сумма экспорта узбекистанского текстиля в 26 стран за январь составила $72,3 млн — то есть 54,5% из этого объема приходится на российских потребителей.Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес? >>Как стало известно 3 марта, на совещании по социально-экономическому развитию отраслей под председательством президента Шавката Мирзиёева, с начала года экспорт текстиля увеличился в 1,3 раза.Узбекистан уделяет большое внимание развитию текстильной промышленности — в прошлом году власти вложили в производство текстиля порядка $1,1 млрд, или 5,2% от общего объема инвестиций в основной капитал по республике.В 2021 году текстильную продукцию по стране производили 5 342 предприятия. Больше всего предприятий представлено в Ташкенте — 828. Пошивом текстиля активно занимается и Ферганская область — 817 предприятий. Замыкает тройку регионов-лидеров по производству текстиля Андижанская область — 578 предприятий.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

одежда, продукция, узбекистан