https://uz.sputniknews.ru/20220311/skolko-deneg-vydelili-na-razrabotku-texnologiy-dlya-promyshlennosti-23263832.html
Сколько денег выделили на разработку технологий для промышленности
Сколько денег выделили на разработку технологий для промышленности
Как Узбекистан планирует коммерциализировать новейшие разработки ученых и сколько денег на это будет направлено — читайте в материале.
2022-03-11T12:48+0500
2022-03-11T12:48+0500
2022-03-11T12:48+0500
общество
ученые
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Решением отраслевых проблем в регионах займутся ученые. О том, как это будет организовано рассказали в Министерстве инновационного развития в ходе Весеннего форума коммерциализации, на котором присутствовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.Цель встречи — развитие сотрудничества между органами хозяйственного управления, предприятиями, Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей, вузами и научными организациями.Молодые ученые займутся научными разработками, которые потом будут внедрены в промышленность. На это уже выделено 5,5 млрд сумов.В рамках форума планируется также заключить договоры на использование уже готовых научных разработок. Предполагаемая сумма подписанных соглашений — 22,7 млрд сумов.Кроме того, руководители 25 проектов получат сертификаты на 22,3 млрд сумов, чтобы оплатить разработку инновационной продукции, ее коммерциализацию и создание промышленных образцов.Читайте также:В Самарканде разработали новый сорт картофеля >>В Узбекистане восстановят редкие сорта растений, находящиеся на грани исчезновения >>
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, министерство инновационного развития узбекистана
Сколько денег выделили на разработку технологий для промышленности
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Как Узбекистан планирует коммерциализировать новейшие разработки ученых и сколько денег на это будет направлено — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Решением отраслевых проблем в регионах займутся ученые. О том, как это будет организовано рассказали в Министерстве инновационного развития в ходе Весеннего форума коммерциализации, на котором присутствовал и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Цель встречи — развитие сотрудничества между органами хозяйственного управления, предприятиями, Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей, вузами и научными организациями.
Молодые ученые займутся научными разработками, которые потом будут внедрены в промышленность. На это уже выделено 5,5 млрд сумов.
В рамках форума планируется также заключить договоры на использование уже готовых научных разработок. Предполагаемая сумма подписанных соглашений — 22,7 млрд сумов.
Кроме того, руководители 25 проектов получат сертификаты на 22,3 млрд сумов, чтобы оплатить разработку инновационной продукции, ее коммерциализацию и создание промышленных образцов.
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