https://uz.sputniknews.ru/20220311/skolko-uzbekistantsev-evakuirovali-na-rodinu-novye-dannye-mid-23261011.html
Сколько узбекистанцев эвакуировали на родину: новые данные МИД
Сколько узбекистанцев эвакуировали на родину: новые данные МИД
В числе эвакуированных — не только взрослые, но и маленькие дети. Младенцы.
2022-03-11T11:41+0500
2022-03-11T11:41+0500
2022-03-11T11:41+0500
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узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Власти Узбекистана доставили на родину 98 сограждан, эвакуируемых из Молдовы через Румынию.Среди них есть маленькие дети.Узбекистанцы въехали в Молдавию из Украины в конце февраля.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. К настоящему времени спецрейсами авиакомпании Uzbekistan Airways удалось вывезти почти 5,3 тысячи соотечественников.Специальная военная операция России на Украине длится уже шестнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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украина, родина, узбекистанцы, мид узбекистана
Сколько узбекистанцев эвакуировали на родину: новые данные МИД
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Официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов озвучил свежую информацию по эвакуации соотечественников из Украины.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Власти Узбекистана доставили на родину 98 сограждан, эвакуируемых из Молдовы через Румынию.
Среди них есть маленькие дети.
Узбекистанцы въехали в Молдавию из Украины в конце февраля.
"Десятого марта 2022 года завершилась эвакуация 98 граждан Узбекистана из Молдовы через аэропорт Бухареста (Румыния), среди которых 17 женщин, 5 детей и 4 младенца", — сообщил в официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. К настоящему времени спецрейсами авиакомпании Uzbekistan Airways удалось вывезти почти 5,3 тысячи соотечественников.
Специальная военная операция России на Украине длится уже шестнадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.