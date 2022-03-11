https://uz.sputniknews.ru/20220311/skolko-uzbekistantsev-evakuirovali-na-rodinu-novye-dannye-mid-23261011.html

Сколько узбекистанцев эвакуировали на родину: новые данные МИД

Сколько узбекистанцев эвакуировали на родину: новые данные МИД

В числе эвакуированных — не только взрослые, но и маленькие дети. Младенцы.

2022-03-11T11:41+0500

2022-03-11T11:41+0500

2022-03-11T11:41+0500

общество

украина

родина

узбекистанцы

мид узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20169624_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_58bf07b382d9b5ec42b0b4fc778f4f23.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Власти Узбекистана доставили на родину 98 сограждан, эвакуируемых из Молдовы через Румынию.Среди них есть маленькие дети.Узбекистанцы въехали в Молдавию из Украины в конце февраля.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. К настоящему времени спецрейсами авиакомпании Uzbekistan Airways удалось вывезти почти 5,3 тысячи соотечественников.Специальная военная операция России на Украине длится уже шестнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, родина, узбекистанцы, мид узбекистана