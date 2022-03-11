https://uz.sputniknews.ru/20220311/skonchalsya-uzbekistanskiy-uchenyy-issledovavshiy-immunnuyu-sistemu-23275209.html

Скончался узбекистанский ученый, исследовавший иммунную систему

Скончался узбекистанский ученый, исследовавший иммунную систему

Ученый занимался разработкой искусственных антигенов — наноструктур, мобилизующих возможности иммунной системы человека.

2022-03-11T19:44+0500

2022-03-11T19:44+0500

2022-03-11T19:44+0500

общество

скончался

академик

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Ушел из жизни узбекистанский иммунолог, выдающийся ученый, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Рахим Хаитов. Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Рахимжон Султанов. Рахим Хаитов более 25 лет работал директором, а до последних дней жизни был научным руководителем центра "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Он был главным аллергологом-иммунологом Министерства здравоохранения РФ, заведующим кафедрой иммунологии и аллергологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. Евдокимова, президентом Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), главным редактором журналов "Иммунология" и "Физиология и патология иммунной системы".Хаитов был награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV степеней, рядом других государственных наград, а также удостоен звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Вместе со своим учителем Рахим Хаитов впервые обнаружил зависимость реакции иммунной системы организма на чужеродное вещество. Он принимал участие в исследованиях генома человека, разрабатывал методы оценки функции генов иммунного ответа в репродуктивном процессе и устойчивость к влиянию окружающей среды. Кроме того, ученые разработали искусственные антигены — наноструктуры, мобилизующие возможности иммунной системы человека.Читайте также: Скончался основатель вирусологии в Узбекистане >>Скончался ученый Нусрат Парпиев — президент выразил соболезнования >>

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скончался, академик