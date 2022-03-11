https://uz.sputniknews.ru/20220311/ssha-priznalis-chto-na-ukraine-rabotayut-ix-biolaboratorii--23261326.html

США перестали отрицать, что на Украине работают их биолаборатории

США перестали отрицать, что на Украине работают их биолаборатории

Ранее в Минобороны России рассказали, чем именно занимались американцы в биолабораториях на Украине. Правда вскрылась.

2022-03-11T12:00+0500

2022-03-11T12:00+0500

2022-03-11T12:15+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

украина

биолаборатории

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. США теперь уже не отрицают, что на Украине работают американские биолаборатории. Однако сейчас американцы утверждают, что никакой опасности эти исследования не представляют, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.Выступая в сенате, директор национальной разведки США Эврил Хэйнс под присягой объявила, что Соединенные Штаты на самом деле способствовали биологическим исследованиям на Украине. По ее словам, целью этих экспериментов было только "укрепление безопасности", а не создание оружия.Россия запросила провести в пятницу, 11 марта, заседание СБ ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Министерство обороны России представило презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.В ближайшее время в ведомстве намерены рассекретить новый пакет документов о деятельности американских биолабораторий на Украине.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия намерена консультироваться в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях. Это необходимо, чтобы предотвратить их возможную утечку, отметили в организации.Читайте также:

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