Военные США испытывали биооружие на украинцах. Россия была на очереди

Министерство обороны России раскрыло содержание документов, обнаруженных в секретных украинских биолабораториях после того, как оттуда сбежали американские специалисты.

2022-03-11T10:26+0500

Там, как и можно было ожидать, оказался полный ассортимент: возбудители сибирской язвы, чумы, холеры, дифтерии. Все это хранилось в товарных количествах и спешно уничтожалось при бегстве.Лаборатории использовались как старые, советские, так и новехонькие. На сайте американской компании Black and Veatch красуется описание биолаборатории третьего уровня опасности, недавно выстроенной американцами в Одессе. Фирма называет ее "настоящим произведением искусства".Black and Veatch — не просто рядовой подрядчик Пентагона. Это крупнейшая корпорация с многомиллиардными оборотами, уже больше ста лет работающая на американскую армию. Чего только она не строила для Минобороны США — дороги и мосты, военные базы, легендарные лаборатории в Лос-Аламосе, где разрабатывалось ядерное оружие.Сегодня Black and Veatch специализируется на строительстве биолабораторий и — удивительно, вы не находите? — на борьбе с коронавирусом.Вместе с Black and Veatch о безопасности украинцев заботилась другая американская биокорпорация — Metabiota. Аккурат после киевского Майдана в нее влил несколько миллионов долларов сын нынешнего президента США Хантер Байден, для которого Украина стала просто наследственной вотчиной: здесь он годами торговал доступом к телу своего папы.Да-да, вы не ошиблись, это тот самый Дашак, которого американцы подозревают в том, что он то ли сконструировал, то ли выпустил на свободу коронавирус. Мы о нем много писали.Неудивительно при таком раскладе, что и в украинских лабораториях активно велись опыты с коронавирусом летучих мышей. Все они спонсировались Управлением Министерства обороны США по снижению военной угрозы DTRA. Это главный патрон и заказчик всех биолабораторий в бывших республиках СССР.Как и на всем постсоветском пространстве, американцы проводили опыты на Украине под лозунгом заботы о безопасности. Итог оказался парадоксален. В 2014 году компания Байдена-младшего Rosemont Seneca в компании с другими инвесторами зачисляет на счет Metabiota 30 миллионов долларов.И тут же на Украине начинаются какие-то непонятные вспышки забытых заболеваний, с которыми давным-давно покончила советская власть. Корь, дифтерия, туберкулез, полиомиелит. Случаи гибели украинских военнослужащих от какой-то непонятной инфекции. Ну в общем, все как у братьев-грузин, где в лаборатории Лугара в ходе экспериментов над людьми погибли 73 человека.В Минобороны РФ объяснили, почему Пентагон интересовали насекомые-переносчики >>Казалось бы, после таких фокусов власти Незалежной должны были бы как-то прекратить это безобразие. Но нет, сотрудничество украинской медицины и американских военных только крепло. На сайте американского посольства на Украине еще не потерта страница, где заявлено, что Министерство обороны США помогает украинцам бороться с коронавирусом. Звучит просто как черный анекдот.Виктория Нуланд, не последнее лицо в Вашингтоне, открыто подтвердила существование американских биолабораторий на Украине. Но ее срочно принялись опровергать представители Белого дома. Они прекрасно видят, что секретные опыты с опасными вирусами и бактериями, уничтожение и перемещение контейнеров со смертельным содержимым вызывают большие вопросы к тому, как США соблюдают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.Но тут вырисовываются новые проблемы. Во-первых, США никому не позволяют контролировать, а соблюдают ли они конвенцию вообще. Это единственная страна из всех участников, которая просто сказала, что никого в свои лаборатории не пустит, и все. Во-вторых, Пентагон сознательно размещает лаборатории на территории третьих стран. Там можно обеспечить полную секретность — как это и было на Украине — и избавиться от слежки любых контролирующих органов, даже собственно американских.Американские военные недаром так полюбили эксперименты с вирусами. Никакого генного модифицирования пятьдесят лет назад не было и в заводе, соответственно, не было и возможности отредактировать вирус так, чтобы он передавался от животных к человеку. Ну вот Пентагон и стал рассылать по всему миру своих боевых зоологов и вирусологов. Они ищут новые опасные вирусы у диких животных, причем до того, как они перешли к человеку. Потом их перемещают в лаборатории — и начинается "редактура".Вся операция с коронавирусом летучих мышей — полностью на этой линии, что бы нам там ни впаривали про антисанитарию на китайских рынках. Российские военные только что получили доказательства того, что подобные опасные опыты проводились и в украинских лабораториях. Но ведь это не просто нарушение конвенции о биологическом оружии. Учитывая, что подопытным тут выступало население Украины, которое "лечило" от коронавируса Минобороны США, здесь, наверное, уже можно говорить и о нарушении Нюрнбергской конвенции? О преступлениях против человечества?Онищенко о биолабораториях США на Украине: они уже готовят атаку >>Всего на территории Украины находится тридцать американских биолабораторий. Расположены они в крупнейших городах страны — Киеве, Одессе, Харькове, Львове. Подвергая чудовищной опасности все человечество, американские военные практически "заминировали" территорию Украины. К чему приведет попадание единственного снаряда в такую необезвреженную лабораторию?Об этой опасности, нависшей над всем миром, полагалось бы говорить с самых высоких трибун. Тем более что эта адская машина только набирает обороты. Американские военные ведомства проплачивают все новые и все более масштабные эксперименты по поиску смертельных вирусов в дикой природе и усилению их функций.Взять того же Питера Дашака — уж сколько о нем выложили компромата. По-хорошему, им должны бы сегодня заниматься компетентные органы США. Но его даже не отстранили от работы с патогенами. Совсем недавно Министерство обороны США выдало ему новые гранты на дальнейший поиск вирусов у животных.Уже даже сами американцы испугались того, что несут им из своих экспедиций вирусологи в погонах. "Апологеты охоты за вирусами, которая подразумевает поиск, транспортировку, хранение опаснейших патогенов и эксперименты с ними, утверждают, что это все делается для предотвращения эпидемий, — осторожно рассуждают журналисты Intercept. — Другие предупреждают, что поиск смертельных вирусов, которые еще не передались от животных человеку, не помогает нам предотвращать эпидемии или справляться с ними. Напротив, он провоцирует их".Раньше барьером для применения биооружия считалось то, что оно наносит своему населению не меньший вред, чем чужому. Но, похоже, американские военные уже перестали заморачиваться такой ерундой. С самого начала было очевидно, что риск умереть от коронавируса есть у стариков, больных, нищих. Какое к ним возможно сочувствие? Белое и черное отребье, проедатели пособий, обитатели гетто. Немудрено, что от коронавируса вымерло более миллиона американцев. Подавляющее большинство из них были социальным балластом, на котором так любят ставить эксперименты американские элиты.Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео >>Сегодня одним и главных направлений опытов американских военных на Украине стало изучение генетического кода местного населения. Для чего? Ну конечно, для нашего лечения. Кто бы сомневался?Есть в этом во всем какая-то трагическая ирония. Сколько бы мы ни спорили, чей борщ, для наших стратегических противников все мы — и русские, и украинцы — по-прежнему один народ. Одна мишень, если честно.Источник: РИА Новости

