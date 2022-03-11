https://uz.sputniknews.ru/20220311/ukraina-ostalas-bez-voennyx-aerodromov-v-lutske-i-ivano-frankovske---minoborony-rf-23267868.html

Украина осталась без военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске - Минобороны РФ

Украина осталась без военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске - Минобороны РФ

Подразделения ДНР освободили город Волноваха и продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе.

2022-03-11T14:59+0500

2022-03-11T14:59+0500

2022-03-11T14:59+0500

видео

аэродром

украина

минобороны рф

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине. По последним данным, подразделения ДНР освободили город Волноваха и продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Также под контроль взяты населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый гай.Тем временем, российские военные высокоточным ударом вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Удары продолжают наносить и по другим украинским военным объектам. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.К настоящему моменту Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Читайте также:Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на УкраинеНа Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими

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аэродром, украина, минобороны рф, видео