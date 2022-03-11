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Украина осталась без военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске - Минобороны РФ
Украина осталась без военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске - Минобороны РФ
Подразделения ДНР освободили город Волноваха и продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе.
2022-03-11T14:59+0500
2022-03-11T14:59+0500
видео
аэродром
украина
минобороны рф
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине. По последним данным, подразделения ДНР освободили город Волноваха и продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Также под контроль взяты населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый гай.Тем временем, российские военные высокоточным ударом вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Удары продолжают наносить и по другим украинским военным объектам. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.К настоящему моменту Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Читайте также:Мирзиёев и Путин по телефону обсудили ситуацию на УкраинеНа Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
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аэродром, украина, минобороны рф, видео

Украина осталась без военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске - Минобороны РФ

14:59 11.03.2022
© Министерство обороны России
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Подразделения ДНР освободили город Волноваха и продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации на Украине.
По последним данным, подразделения ДНР освободили город Волноваха и продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Также под контроль взяты населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый гай.
Тем временем, российские военные высокоточным ударом вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Удары продолжают наносить и по другим украинским военным объектам.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
К настоящему моменту Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

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